Провідні німецькі політики закликали посилити військову допомогу Україні.

До цього їх підштовхнули повідомлення про успіхи української армії у справі деокупації своїх територій.

На тлі повідомлень про успішний контрнаступ Збройних Сил України провідні німецькі політики як з урядової коаліції в Бундестазі, так і з опозиції, закликали федеральний уряд активніше сприяти українському контрнаступу новими поставками зброї. Передовсім йдеться про постачання важкої техніки. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

«Німеччина має негайно зробити свій внесок в успіхи України та поставити броньовані машини, бойові машини піхоти Marder і танки Leopard 2», – заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка репрезентує Вільну демократичну партію, що входить до урядової коаліції. За її словами, Німеччина має взяти на себе «провідну роль у Європі у боротьбі за демократію». «І, звичайно ж, зараз не час для нерішучості та коливань», – наголосила Штрак-Циммерман.

За словами депутатки, нинішнє просування української армії та перші відвойовані райони на сході країни «свідчать про бойову міць України та беззастережну волю повернути окуповані терени». Для цього, за її словами, необхідно наростити постачання союзниками важкого озброєння та військової техніки Україні.

Співголова ще однієї урядової партії «Союз-90/зелені» Омід Нуріпур (Omid Nouripour) на тлі успішного контрнаступу української армії закликав збільшити обсяги постачання німецьких озброєнь Києву. «Нам потрібно винести на перший план потреби України (в озброєнні, – ред.). Саме зараз, перед настанням зими, нам необхідно підтримати Україну, щоб вона ще цього року змогла звільнити якнайбільше своєї території», – заявив політик в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в понеділок, 12 вересня.

Експертка з питань оборони та безпеки фракції «зелених» у Бундестазі Аґнєшка Бруґґер (Agnieszka Brugger) також виступила за збільшення постачання озброєнь, особливо в галузях протиповітряної оборони, артилерії та бронетехніки. «Всі варіанти мають бути ще раз вивчені без обмежень, тому що це вирішальні місяці для народу України та для порядку на нашому континенті», – сказала вона, наголосивши, що «мотивація та дуже хороша організація української армії» у поєднанні з наявністю сучасних систем озброєння дозволили ЗСУ звільнити захоплені Росією території.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до правлячої коаліції, та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth) також закликав підтримати Україну постачанням нового озброєння. «На цьому новому етапі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території та утримувати їх під контролем. Країни Заходу, особливо США, Німеччина, Франція та Польща, повинні швидко скоординувати свої зусилля та адаптувати свої поставки до нової ситуації. Україна може виграти цю війну як вільна демократична країна, зберігши при цьому свою територіальну цілісність. Це було б неможливо без постачання сучасної західної зброї, зокрема з Німеччини», – заявив він виданням Funke Mediengruppe.

Підтримали цю ініціативу й депутати від опозиції. Зокрема, член комітету Бундестаґу з міжнародних справ Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), який репрезентує ХДС, заявив: «Для того, щоб контрнаступ був успішним у довгостроковій перспективі і щоб Україна зберегла свою державну територію, потрібна вся можлива військова підтримка». За його словами, Німеччина має негайно поставити Україні БМП та танки, без яких українські військовослужбовці «найчастіше беззахисні під час наступу». Кізеветтер закликав бундесканцлера Олафа Шольца та міністерку оборони Крістіну Ламбрехт (Christine Lambrecht) відмовитися від їхнього обережного підходу до постачання до України танків західного виробництва.