Мешканець Калущини організував ботоферму і працював на РФ.

 

Викрито мешканця Калуського району, який організував ботоферму. Через її потужності відбувалося спотворення інформаційного простору в інтересах ворожої пропаганди.

 

 

За даними слідства, українець співпрацював з великою російською платформою, яка надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів для створення фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

 

Через спеціалізований Telegram-канал він домовився з російською стороною про співпрацю та отримав детальні інструкції, як запустити роботу ботоферми. Йому надали необхідне програмне забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми він придбав сам. Експертиза засвідчила, що підозрюваний використовував SIM-банки, які дають можливість «гарячої» заміни сімкарт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання, відомих як IMEI, для приховування своєї протиправної діяльності та уникнення блокування оператором.

 

На цей час підтверджено використання 10,7 тисяч сім-карт одного з українських мобільних операторів. В результаті порушення маршрутизації міжнародного трафіку з використанням цих сім-карт оператору завдано матеріальну шкоду на майже 300 тис. грн.

 

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв’язку, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, що заподіяло значну шкоду (ч. 2 ст. 361 КК України).

 

07.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
195-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські вояки відбили спроби наступу російської армії у районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака. Надійшла інформація про звільнення нових поселень на Херсонщині – там росіяни намагаються атакувати втрачені позиції.
06.09.22 | | Україна
Ковідна ностальгія
Юрко ТИМЧУК
Вже не так безглуздо звучить фраза «коронавірус повертається – значить все не так зле».
05.09.22 | | Україна
Сила і Краса
Володимир Винниченко
Найперша редакція найпершого твору Володимира Винниченка – повісті, що майже відразу стала хрестоматійною.
05.09.22 | | Минуле
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22 | | Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна
Похорон без Путіна
Віталій Портников
Саме відсутності страху за Хрущова і Горбачова не можуть пробачити в Росії. Бо страх – це умова існування у цій країні. Хто намагався послабити цей страх, має померти у зневазі
04.09.22 | | Дискурси
193-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають наступальні дії російського ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але наші Збройні Сили успішно відбили атаки в районах Богородичного, Пасік, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Первомайського.
04.09.22 | | Україна
192-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони успішно відбили наступ російської армії в районах Високопілля та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, агресор відчув незламність духу українців та жагу до визволення українських земель.
03.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.