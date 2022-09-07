Мешканець Калущини організував ботоферму і працював на РФ.

Викрито мешканця Калуського району, який організував ботоферму. Через її потужності відбувалося спотворення інформаційного простору в інтересах ворожої пропаганди.

За даними слідства, українець співпрацював з великою російською платформою, яка надає незаконні послуги оренди чужих телефонних номерів для створення фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах, відеохостингах та електронних гаманцях, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Через спеціалізований Telegram-канал він домовився з російською стороною про співпрацю та отримав детальні інструкції, як запустити роботу ботоферми. Йому надали необхідне програмне забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми він придбав сам. Експертиза засвідчила, що підозрюваний використовував SIM-банки, які дають можливість «гарячої» заміни сімкарт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання, відомих як IMEI, для приховування своєї протиправної діяльності та уникнення блокування оператором.

На цей час підтверджено використання 10,7 тисяч сім-карт одного з українських мобільних операторів. В результаті порушення маршрутизації міжнародного трафіку з використанням цих сім-карт оператору завдано матеріальну шкоду на майже 300 тис. грн.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв’язку, що призвело до витоку та підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, що заподіяло значну шкоду (ч. 2 ст. 361 КК України).