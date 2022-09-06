На Львівщині збільшують кількість місць для переселенців.

 

У Львові та області готуються до можливого збільшення кількості вимушено переміщених осіб. Для цього планують облаштувати додаткових 50 тисяч місць. Взимку за попередніми підрахунками на Львівщину може прибути близько 100 тисяч осіб. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

«Жити у школах люди не можуть, тому ремонтуємо гуртожитки закладів профтехосвіти, які дотепер не використовували, облаштовуємо додаткові місця у геріатричних пансіонатах, психоневрологічних диспансерах та інших закладах, придатних для тривалого проживання. Ці місця можуть і не знадобитися, все залежить від подій на фронті, але Львівщина має бути готовою», – зазначив Максим Козицький.

 

Раніше повідомлялося, що на території Львівської області збудують низку модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб. Їх зведуть за донорські кошти міжнародних організацій та іноземних компаній. Одне з таких містечок, що вміщуватиме 1000 людей, з’явиться поблизу Стрия. Також збудують у Добротвірській громаді. Його реалізують турецькі компанії, які є виробниками цих містечок. 

06.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Таємниця двійників
Чому не-родичі можуть бути подібними, як близнюки?
05.09.22 | | Наука
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22 | | Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна
Похорон без Путіна
Віталій Портников
Саме відсутності страху за Хрущова і Горбачова не можуть пробачити в Росії. Бо страх – це умова існування у цій країні. Хто намагався послабити цей страх, має померти у зневазі
04.09.22 | | Дискурси
193-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають наступальні дії російського ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але наші Збройні Сили успішно відбили атаки в районах Богородичного, Пасік, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Первомайського.
04.09.22 | | Україна
192-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони успішно відбили наступ російської армії в районах Високопілля та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, агресор відчув незламність духу українців та жагу до визволення українських земель.
03.09.22 | | Україна
На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
02.09.22 | | Галичина
Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знову заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер уже $1,3 трлн. Ця забава триває понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.