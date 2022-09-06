На Львівщині збільшують кількість місць для переселенців.

У Львові та області готуються до можливого збільшення кількості вимушено переміщених осіб. Для цього планують облаштувати додаткових 50 тисяч місць. Взимку за попередніми підрахунками на Львівщину може прибути близько 100 тисяч осіб. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Жити у школах люди не можуть, тому ремонтуємо гуртожитки закладів профтехосвіти, які дотепер не використовували, облаштовуємо додаткові місця у геріатричних пансіонатах, психоневрологічних диспансерах та інших закладах, придатних для тривалого проживання. Ці місця можуть і не знадобитися, все залежить від подій на фронті, але Львівщина має бути готовою», – зазначив Максим Козицький.

Раніше повідомлялося, що на території Львівської області збудують низку модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб. Їх зведуть за донорські кошти міжнародних організацій та іноземних компаній. Одне з таких містечок, що вміщуватиме 1000 людей, з’явиться поблизу Стрия. Також збудують у Добротвірській громаді. Його реалізують турецькі компанії, які є виробниками цих містечок.