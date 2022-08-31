69% шкіл Франківщини готові до навчального року, 20% дороблятимуть укриття.

В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації розповіли про навчання під час війни та готовність загальноосвітніх закладів області до нового навчального року. За словами очільника департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА Віктора Кімаковича, майже 69% закладів освіти мають акти, що укриття у школах готові.

“Комісії працюють щоденно. Ситуація покращується. На сьогодні майже 69% закладів мають акти на придатність укриттів. До 1 вересня, думаю, що це буде 70%. Ще 10% не будуть мати таких актів узагалі, бо це дерев’яні школи, а 20% будуть доробляти укриття після 1 вересня. Хочемо, щоб уже у жовтні 90% усіх шкіл працювали у змішаній формі навчання, поєднуючи очну і дистанційну форми”, – розповів Віктор Кімакович.

Чиновник запевнив, що у тих школах, де очне навчання неможливе, а таких близько 50, організують автобуси, щоб довозити дітей на навчання в інші навчальні заклади. Але це за умови, якщо батьки оберуть очну форму навчання.

Перший заступник начальника ГУ ДСНС області Ігор Оксентюк розповів, що перевірка укриттів у школах розпочалася ще у червні. Вона триває і зараз. За його словами, всі заклади будуть готові до очного навчання до кінця вересня. Також за кожним навчальним закладом закріплений працівник ДСНС. Він знає рекомендації до укриттів, перевірятиме їх дотримання.

“Під час першого місяця навчання у закладі постійно перебуватиме працівник ДСНС. Він перевірятиме шляхи евакуації та інше, також проведе тренування з евакуації”, – додав Оксентюк.

Голова ОВА Світлана Онищук зазначила, що цьогоріч прикарпатські школи приймуть 3210 дітей переселенців.