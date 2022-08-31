Помер останній радянський генсек Михайло Горбачов.

Горбачов мав проблеми з нирками, напередодні він ліг до шпиталю на гемодіаліз.

 

 

Останній генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії СРСР (КПРС), перший та останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов помер на 92-му році життя. Про це у вівторок ввечері 30 серпня повідомили у московській Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ), подає російське інформаційне агентство Interfax. «Сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов», – повідомили у ЦКЛ. Відомо, що Горбачов мав проблеми з нирками, напередодні він приїхав до ЦКЛ на гемодіаліз.

 

Михайло Горбачов народився другого березня 1931 року в селі Привільне Ставропольського краю. Закінчивши школу зі срібною медаллю, у 19 років він став студентом юридичного факультету Московського державного університету. На другому курсі вступив до КПРС.

 

Після закінчення вишу Горбачов був скерований за розподілом до Ставрополя, де розпочалася його партійна та політична кар'єра. 1956 року став першим секретарем Ставропольського міськкому комсомолу, через шість років – першим секретарем обласного комсомолу, потім – першим секретарем Ставропольського обкому КПРС. 

 

У листопаді 1978 року на пленумі ЦК КПРС Горбачова було обрано секретарем ЦК КПРС, після чого він переїхав зі сім'єю до Москви. У жовтні 1980 року став членом політбюро ЦК КПРС, тобто увійшов до «найвищої касти» радянських керівників.

 

Горбачов очолював Радянський Союз з 1985 до 1991 року як генеральний секретар ЦК КПРС, а потім як президент СРСР. 1985 року він оголосив про перебудову – комплекс політичних та економічних реформ, спрямованих на демократизацію радянського суспільства. Горбачов припинив свою діяльність на посаді президента після підписання Біловезьких угод у грудні 1991 року.

 

Горбачов – лауреат Нобелівської премії миру та засновник Міжнародного фонду соціально-економічних та політологічних досліджень (Горбачов-Фонд), Міжнародного зеленого хреста, засновник Форуму нової політики. Він також виступив одним з ініціаторів створення Форуму лауреатів Нобелівської премії миру.

31.08.2022

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