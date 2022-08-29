Львівська філармонія презентує проєкт “Бачити і чути Україну”.

 

«Бачити і чути Україну/ See & hear Ukraine» — такою є назва масштабного мистецького проєкту, який днями презентувала Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика у співпраці з Благодійним фондом Козицького в межах проєкту «Ми і світ / WE & WORLD».

 

Завдяки проєкту світовій публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а і українське образотворче мистецтво відомих українських художників. Проєкт буде уособленням українського, адже глядач зможе не лише слухати класику у виконанні одного з провідних українських колективів, але і візуально торкнеться української творчості.

 

«Ми плануємо наше велике концертне турне до Сполучених Штатів Америки протягом січня / лютого і в нас є прекрасні партнери в цій поїздці. Власне проєкт – це не тільки гастролі оркестру, проєкт – це також своєрідні мандри українських художників – кращих художників, їхніх картин разом з нами, в тих  найвідоміших концертних залах світу, де ми будемо. І власне ми поєднуємо не тільки чути, але і бачити, не тільки бачити, але і чути. Ідея – презентувати світові наше сучасне українське мистецтво», - говорить генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп

 

Стартом проєкту 26 серпня стала подія «Бетховен. Брамс», де Академічний симфонічний оркестр під батутою головного дириґента Теодора Кухара та за участі знаної солістки – піаністки Оксани Рапіти представив три твори – «Трагічну увертюру» Йоганнеса Брамса, Сьому симфонію Людвіга ван Бетховена, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса. Саме ці композиції є невід’ємною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших американських містах.

 

«Українці Америки та весь англомовний світ зможуть побачити і почути як українці на культурному фронті, в тилу – підтримують і виборюють, і наближають нашу перемогу. Проєкт «Бачити і чути Україну» – це нагода показати зріз сучасної української музики і сучасного візуального мистецтва сорока штатами Америки», - зазначила арт-директорка Благодійного Фонду Козицького, докторка мистецтвознавства Христина Береговська.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Проєкт «Ми і світ / WE & WORLD» заснований, аби підтримувати українських митців, популяризувати українське мистецтво за кордоном та підтримувати українців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. За два місяці існування ініціативи було організовано 5 благодійних виставок-аукціонів: у Берліні (03.06.22), Відні (05.06.22), Парижі (28.06.22), Римі (19.07.22) та Львові.

 

29.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
186-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступ у напрямку Лозове – Первомайське на Авдіївському напрямку, але отримали жорстку відсіч та вимушено відійшли. Намагалися проводити штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне на Слов'янському керунку, але успіху не мали.
28.08.22 | | Україна
Кольорові сни Олекси Новаківського
Фільм «Кольорові сни Олекси Новаківського» є частиною серіалу «Гра долі». Під час презентації 28 серпня у Львові, що приурочена до 150-річчя від дня народження митця, буде нагода поспілкуватися із творцями фільму, дізнатися секрети складного і захопливого процесу створення кінострічки.
27.08.22 | | Штука
Перед поїздкою в гори
Василь МАХНО
все минається в світі: вірші й рядки тінь жіночого тіла – весняні струмки і   династія   Танська      і   їхня   держава     
27.08.22 | | Дискурси
185-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ відбили спроби наступу ворога на шести напрямках: Харківському (на Дементіївку), Краматорському (на Григорівку), Бахмутському (на Соледар, Зайцеве та Майорськ), Авдіївському (на Невельське), Новопавлівському (на Пречистівку), Південнобузькому (біля Потьомкиного)
27.08.22 | | Україна
Російська мова вкрала майбутнє білоруської літератури
Олександр Ірванець
А ми – усі за Сергія нашого Жадана! Аби тільки якийсь Муракамі не втулився
26.08.22 | | Дискурси
Як війна в Україні трансформує Німеччину
 Джозеф Штернберґ
Канцлер Олаф Шольц пообіцяв "переломний момент" шість місяців тому, і – оце ж сюрприз! – він відбувається.
26.08.22 | | Дискурси
Два крила в синергії творчості
Наталя ФІЛЕВИЧ
Оксана і Володимир Риботицькі. Митці, які є кращим уособленням цілої плеяди художників львівської школи, що утверджує в мистецтві українську ідентичність, – два паралельні світи творчості, котрим, зростаючи як особистості у парі, протягом спільного життя вдалось не втратити своєї індивідуальності.
26.08.22 | | Штука
184-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують спроби штурмових та наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, утім успіху не мав.
26.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.