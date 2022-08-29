Львівська філармонія презентує проєкт “Бачити і чути Україну”.

«Бачити і чути Україну/ See & hear Ukraine» — такою є назва масштабного мистецького проєкту, який днями презентувала Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика у співпраці з Благодійним фондом Козицького в межах проєкту «Ми і світ / WE & WORLD».

Завдяки проєкту світовій публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а і українське образотворче мистецтво відомих українських художників. Проєкт буде уособленням українського, адже глядач зможе не лише слухати класику у виконанні одного з провідних українських колективів, але і візуально торкнеться української творчості.

«Ми плануємо наше велике концертне турне до Сполучених Штатів Америки протягом січня / лютого і в нас є прекрасні партнери в цій поїздці. Власне проєкт – це не тільки гастролі оркестру, проєкт – це також своєрідні мандри українських художників – кращих художників, їхніх картин разом з нами, в тих найвідоміших концертних залах світу, де ми будемо. І власне ми поєднуємо не тільки чути, але і бачити, не тільки бачити, але і чути. Ідея – презентувати світові наше сучасне українське мистецтво», - говорить генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

Стартом проєкту 26 серпня стала подія «Бетховен. Брамс», де Академічний симфонічний оркестр під батутою головного дириґента Теодора Кухара та за участі знаної солістки – піаністки Оксани Рапіти представив три твори – «Трагічну увертюру» Йоганнеса Брамса, Сьому симфонію Людвіга ван Бетховена, а також Фортепіанний концерт №1 Брамса. Саме ці композиції є невід’ємною частиною репертуару масштабного гастрольного туру Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії Сполученими Штатами Америки, що відбудеться вже на початку 2023 року. Зокрема, у планах виступи у Карнегі-холі у Нью-Йорку, а також у Чикаго, Маямі та інших американських містах.

«Українці Америки та весь англомовний світ зможуть побачити і почути як українці на культурному фронті, в тилу – підтримують і виборюють, і наближають нашу перемогу. Проєкт «Бачити і чути Україну» – це нагода показати зріз сучасної української музики і сучасного візуального мистецтва сорока штатами Америки», - зазначила арт-директорка Благодійного Фонду Козицького, докторка мистецтвознавства Христина Береговська.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Проєкт «Ми і світ / WE & WORLD» заснований, аби підтримувати українських митців, популяризувати українське мистецтво за кордоном та підтримувати українців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. За два місяці існування ініціативи було організовано 5 благодійних виставок-аукціонів: у Берліні (03.06.22), Відні (05.06.22), Парижі (28.06.22), Римі (19.07.22) та Львові.