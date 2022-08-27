185-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:17 Окупаційна адміністрація Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, поділилося своєю інформацією Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму. У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже нібито встановлені і обіцятимуть притягнути їх відповідальності. Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.

11:03 Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. "Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки", – сказав Зеленський.

10:39 Сателітарна фотографія Антонівського мосту станом на 15.00 26 серпня після вчорашнього удару по ньому. Проліт мосту залишився цілим, але постраждала частина конструкції з південного боку. Транспорту в районі моста немає, понтонна переправа робоча.



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10:29 Українського адвоката Масі Найєма виписали зі шпиталю після важкого поранення в голову і втрати око. Він провів на лікарняному ліжку понад два з половиною місяці. "Дякую лікарям. Вони бачать поранених щодня, рятують їх. Жити із цим дуже важко. Лікарі ще сильніші за військових, мені здається. Я вам дякую. Не пишу слова "дуже", бо його недостатньо. Дякую своїм життям... Не знаю, як буде життя далі. Втратив запахи, око і свободу сідати в авто і їхати коли хочу і куди хочу. Але комплекс жертви приміряти встигну завжди, а тому всі ці втрати спишу на вартість кращого життя. Ці всі новини змінюють відношення до нього і я впевнений, що на краще. Взагалі, це свято - залишитись живим на війні", – поділився Масі.

10:16 Путін – "хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий; що візьме гору першим – побачимо", – розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький: "Стан його здоров'я складний. Але він воюватиме до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково".

10:06 Пентагон уклав з виробником зброї Raytheon Missiles & Defense контракт на $182 млн на закупівлю зенітно-ракетних систем NASAMS для передачі Україні. Орієнтовна дата завершення робіт - 23 серпня 2024 року

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні п’ять днів, ймовірно, посилилася інтенсивність російських обстрілів на донецькому напрямку Донбасу. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут. Ймовірно, проросійські сепаратистські бойовики трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Проте загалом російські війська не захопили нових територій.

Існує реалістична ймовірність того, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі, намагаючись залучити або закріпити додаткові українські підрозділи на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 46 500 (+250) осіб,

танків – 1939 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 4254 (+3) од.,

артилерійських систем – 1045 (+5) од.,

РСЗВ – 274 (+2) од.,

засобів ППО – 148 (+0) од.,

літаків – 234 (+0) од.,

гелікоптерів – 202 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) од.,

автомобільної техніки – 3165 (+3) од.,

кораблів /катерів – 15 (+0) од.,

спеціальної техніки – 99 (+0) од.,

крилатих ракет – 196 (+0) од.

Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

56,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

24,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

52,8% автомобільної техніки (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,9% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

24,6% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

18,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

22,7% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

10,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:56 Вночі росіяни завдали ракетного удару по центральній частині Харкова в Основ'янському та Київському районах, пише міський голова Харкова Ігор Терехов. Жертв нема, постраждали школа та історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку реставрували кілька років тому.

08:49 Російська армія нанесла сім ударів по Нікопольському району і три – по Криворізькому; минулося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії,на Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з «Градів» та важкої артилерії, є пошкодження житла.

По Зеленодольській громаді росіяни стріляли з «Ураганів» та ствольної артилерії, поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству, є руйнування.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Із ствольної артилерії обстріляв район села Товстодубове Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії об’єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки. Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки , успіху не мав, відійшов. На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. З метою порушення системи навігаційного забезпечення Сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби. На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали території біля Сидорового, Верхньокам’янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення положення наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА. Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки . На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара. Окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ . Успіху не мали, відійшли. На Авдіївському напрямку ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі обʼєкти цивільної та військової інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар’їнки та Валентинівки. Наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського , отримали відсіч та відкотились назад. Для корегування вогню артилерії ворог вів повітряну розвідку БпЛА. На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка , успіху не мав, відійшов. На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного і Шевченко. Ударів авіації зазнали райони Новопіль, Гуляйпільського, Новоданилівки та Ольгівського. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ. Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина, Кобзарці, Тернівка, Тополине, Андріївка та Лозове. Завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного. Силами розвідувальної групи окупанти намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного , ворога виявлено та знешкоджено.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що 26 серпня відновлено підключення елементів Запорізької атомної електростанції до енергомереж України.

• Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання території України до Російської Федерації до початку вересня, незважаючи на повідомлення про просування підготовки до референдумів.

• Російські війська здійснили обмежені наземні удари на південний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута та на північно-західній околиці Донецьк.

• Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії комунікацій та військову інфраструктуру в Херсонській області, які забезпечують операції на західному березі річки Дніпро.

• У суб’єктах федерації (реґіонах) Російської Федерації продовжено донабір до добровольчих батальйонів, які продовжують відправлятися в Україну.

• Українські партизани та внутрішній розбіжності продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":