Російська розвідка шпигувала за тренуваннями військових ЗСУ в Німеччині.

Для цього російські шпигуни використовуючи безпілотні літальні апарати.

Німецький тижневик Der Spiegel опублікував доволі розлогий матеріал колективного авторства під назвою «Як аґенти Путіна проникають у Німеччину» (Wie Putins Agenten Deutschland unterwandern). У ньому йдеться про співробітників російських спецслужб, які останнім часом стрімко активізували свою діяльність проти західних країн, зокрема Німеччини. Журналісти-розслідувачі розповідають, наприклад про те, що спецслужби Росії шпигували у Німеччині за процесом навчання українських військовослужбовців роботі зі західними системами озброєнь. У статті теж висловлено побоювання, що російські аґенти спробують перешкоджати поставкам західної військової техніки Україні

Покликаючись на дані німецької служби військової контррозвідки (Militärische Abschirmdienst MAD), автори статті розповіли, як російські аґенти стежили за підготовкою українців поблизу міста Ідар-Оберштайна у федеральній землі Райнлянд-Пфальц, а також поблизу міста Ґрафенвера у Баварії. В Ідар-Оберштайні інструктори Бундесверу навчали українських колег використовувати знамениті самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, а в Ґрафенвері військовослужбовці США проводили з українськими вояками заняття зі застосування американських артилерійських систем.

Невдовзі після початку навчального процесу співробітники MAD зауважили підозрілі автомобілі, з яких, зважаючи на все, велося спостереження за дорогами, які ведуть до обох військових об'єктів. Окрім того, над навчальними центрами кілька разів пролітали невеликі безпілотні літальні апарати, які, очевидно, знімали підготовку українських солдатів.

Німецькі служби безпеки підозрюють також, що російські спецслужби могли намагатися за допомогою спеціальних сканерів отримати доступ до мобільних телефонів українців, пише журнал.

У Ґрафенвері розташований найбільший військовий полігон США в Європі площею 200 квадратних кілометрів. Наприкінці квітня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі (John Kirby) підтвердив, що Сполучені Штати почали навчати українських вояків поводженню з основними системами озброєння на військових об'єктах США в Німеччині. Йшлося про підготовку до використання гаубиць, радарних систем та броньованих автомобілів, які постачаються в рамках військової допомоги Україні. «Американська армія організує цю підготовку в координації з урядом ФРН, і ми, звичайно, вдячні за підтримку Німеччини», – додав Кірбі.

Крім того, 11 травня розпочалося спільне зі збройними силами Нідерландів навчання українських солдатів у артилерійській школі Бундесверу в Ідарі-Оберштайні. Військовиків навчали роботі з Panzerhaubitze 2000. 12 таких систем Києву вже передали Німеччина та Нідерланди.