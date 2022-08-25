Музеєві писанки в Коломиї подарували "крашанку", переплавлену з осколків.

Колекція Музею писанкового розпису в Коломиї поповнилася подарунком – декоративною писанкою, виплавленою з осколків російських ракет.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці музею.
Адміністрація закладу зазначає, що "крашанка" є символічною. "Із залишків смертоносної зброї умілі руки військових створили своєрідний оберіг – символ життя, незламності й віри в нашу Перемогу", – прокоментували в музеї.
Музей писанкового розпису вважається єдиним у світі музеєм писанки. Збірка налічує понад 12 тисяч писанок. Найдавнішим експонатом є писанка, написана природними барвниками на гусячому яйці понад 500 років тому.
25.08.2022