Хто би хотів убити Дар'ю Дугіну

Сенсаційна новина з Росії – вбивство 20 серпня Дар'ї Дуґіної, 29-річної дочки російського імперіаліста, філософа-фашиста Алєксандра Дуґіна. Затята російська націоналістка і прихильниця знищення України Дуґіна була телеведучою, яка не мала значної ваги на російській політичній сцені. Не дивно, що її вбивство породило безліч теорій.

Олександр Мотиль – американський історик, політолог, письменник, художник. Професор політології в Університеті Ратґерса. Член Українського ПЕН

Російські спецслужби стверджують, що за цим убивством стоїть Україна. Але це абсолютний нонсенс. Насамперед, українським спецпідрозділам бракує можливості здійснити складне вбивство в Москві. Але є ще важливіше: Україна не має жодних підстав інспірувати це вбивство. Для Києва Дуґіна нічого не означає. Її батько хоча би є ідеологічним ворогом України і духовним хрещеним батьком Владіміра Путіна, тож значить трохи більше. Але якби українці організовували політичне вбивство, то би цілили у високопоставленого генерала або політичного діяча, а не у Дуґіних. Вони також фокусувалися би на потенційних цілях на окупованих українських територіях: це мало би стратегічний сенс і сприяло би звільненню цих реґіонів. Вбивство Дуґіної не має жодного призначення і було б абсолютно ірраціональним.

Опозиційна "Армія"

Отож, хто ж міг скоїти це вбивство?

Ілля Пономарьов, колишній російський парламентарій, який став дисидентом, каже, що це була робота Національної республіканської армії – групи, яка нібито виступає проти президента Путіна. Армія випустила маніфест, у якому заявляє: “Ми, російські активісти, військові і політики, а нині партизани і бійці Національної республіканської армії, оголошуємо поза законом паліїв війни, грабіжників і гнобителів народів Росії! Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади і військовим злочинцем, який зневажив конституцію, розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну і безглузду смерть... Путіна ми скинено і знищимо!”

Це п'янкі слова – але чи дійсно вони і армія реальні? З одного боку, той факт, що зовсім не легковаговик Пономарьов пов'язаний із цією групою, свідчить про її автентичність. Існування такої групи також могло би пояснити безліч загадкових пожеж, що охопили Москву і віддалені райони Росії з початку війни. Зрештою, є всі підстави вважати, що антипутінські настрої досягли точки кипіння серед певних верств російського населення.

Робота російських спецслужб

Водночас зовсім не було би дивним, якби ми дізналися, що російська ФСБ створила таку групу і використала її для здійснення вбивства. Радянські попередники ФСБ – НКВД і КҐБ – створювали безліч подібних структур для боротьби з російськими, українськими та іншими неросійськими й емігрантськими угрупованнями, рухами збройного опору і дисидентами. У цьому випадку вбивство помітної, але не надто важливої цілі – такої, як Дуґіна, – може легко послужити приводом для початку кампанії внутрішнього терору або великого ракетного удару по Україні.

Загалом це вбивство ідеально вписується в схему дій ФСБ і воно прекрасно послужило би цілям Путіна. Тепер він міг би заявити, що "терористичну" Україну і/або його внутрішню "терористичну" опозицію треба остаточно знищити – аналогічно тому, як Йосип Сталін скористався вбивством у 1934 році комуністичного функціонера Серґєя Кірова і як Адольф Гітлер скористався підпалом рейхстагу в 1933 році, щоб почати репресії.

На даний момент ми не знаємо, яке пояснення є більш переконливим. Але наступні кілька днів або тижнів можуть дати попередні відповіді. Якщо Путін посилить геноцид українців, ми можемо впевнено зробити висновок, що Національна республіканська армія – це витвір ФСБ. Якщо ж навпаки, Путін вдасться до жорстких заходів усередині Росії, то цілком ймовірно, що армія справжня. У будь-якому разі, вбивство вказує, що режим переживає серйозні проблеми. Він або хапається за соломинку в своєму відчайдушному прагненні не програти війну, або стикається зі справжньою опозицією у себе вдома.

Англійська версія – в "1945"