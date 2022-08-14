Життя інших

Віталій Портников

Життєвий досвід останніх днів несподівано нагадав мені про один із улюблених німецьких фільмів недавнього минулого – «Життя інших» Генкеля фон Доннерсмарка із класичним сюжетом соціалістичного минулого. Співробітник східнонімецької спецслужби Штазі капітан Герд Віслер отримує завдання стежити за драматургом Георгом Драйманом та його подругою, відомою актрисою Крістою-Марією Зіланд. Це довга і заплутана історія, у тому числі і про страждання самого капітана Віслера, який потроху доходить висновків про марність і порочність власного заняття. Але чим займається Віслер, цей безперечний професіонал стеження та розшуку після зникнення НДР? Працює простим листоношею. ФРН просто ліквідувало Штазі, як й інші установи комуністичного режиму. Послуг чиновників, які робили аморальну за визначенням кар'єру, німецька держава не потребувала. І тим більше не потребувала послуг співробітників спецслужб. Тому що професіоналізм – це, звичайно, добре. Але моральність – головне.

 

 

Мені скажуть, що ФРН мала достатньо можливостей замістити чиновників – і тим більше співробітників спецслужб – у колишній НДР кадрами із західних земель Німеччини і просто новими людьми. Але подивімося на три колишні радянські республіки, яким вдалося вступити до ЄС та НАТО, – Латвію, Литву та Естонію. Ще до зникнення Радянського Союзу в усіх трьох країнах почалося формування нових силових структур, які ніяк не були пов'язані із КДБ СРСР або генеральною прокуратурою Радянського Союзу. А після краху СРСР КДБ на території Латвії, Литви та Естонії був заборонений, його співробітники не могли розраховувати на роботу в нових спецслужбах, його агенти – на політичну діяльність. Викриття у зв'язках із КДБ було рівносильне політичному вироку.

 

Те саме сталося з армією. Латвія, Литва та Естонія домоглися виведення Радянської армії зі своєї території. Вони сприймали її як російську армію та домовилися із президентом Росії Борисом Єльциним, що військових буде виведено на територію цієї країни. Я проводжав президента Естонії Леннарта Мері з Кремля після підписання угоди з Єльциним. Єльцин нещадно накачував його алкоголем після церемонії – як, втім, будь-якого іншого свого співрозмовника. Але Леннарту, здається, того вечора було вже зовсім байдуже, скільки він там із Єльциним випив. Він сказав мені, що це був найважливіший день його життя – і більше російських солдатів в Естонії ніколи не буде. Він був щасливий, а я заздрив білою заздрістю і йому, і естонцям.

 

Бо що відбувалося у моїй власній країні? А нам вдалося досягти приголомшливого, як тоді багатьом здавалося, успіху – обхитрити росіян і привести до присяги Україні військовослужбовців радянських військових округів, розташованих на нашій території.

 

Чи була ця армія українською? Звичайно ж, ні. Це була та сама багатонаціональна Радянська армія – по суті, російська армія. Так, звичайно, в ній служили й українці – але українці всюди служили, для них це була звична імперська робота. І все ж таки навіть з етнічної точки зору, з точки зору територіального походження це була саме російська армія, яка присягнула Україні. Чому присягнула? Та зрозуміло, чому. По-перше, все руйнувалося, а робота була потрібна. По-друге, мрією кожного радянського офіцера, якого відправляли служити в Україну, було в Україні й залишитися, а не потрапити потім на Далекий Схід чи Сибір, та ще й перед пенсією. А тут пропонувалася служба якраз у бажаних географічних межах – огірочки, помідорчики, садок вишневий коло хати. По-третє, тоді мало хто, тим більше в армії, сприймав розлучення всерйоз – і розраховував, що скоро всі знову з'єднаються, а він, бо пощастило, так в Україні й залишиться.

 

Чи могла така армія захистити Україну – питання риторичне. Президенту Леоніду Кравчуку часто дорікають, що він побоявся конфлікту з Єльциним і не привів до присяги весь Чорноморський флот, не прийняв його командувача Ігоря Касатонова, якому довелося терміново перекваліфікуватися у російські патріоти. Але ж погляди цих людей зрозумілі. Ну, присягнули б вони, щоб залишитися в Криму, – і зрадили б за першої нагоди. До речі, росіяни не були настільки наївними: українців, які служили на високих посадах у ракетних військах, вони просто вигнали.

 

Ну, і Комітет державної безпеки УРСР. Він не був знищений, його співробітникам не заборонили працювати у спецслужбах та займатися політичною діяльністю. Його просто перейменували – зі структурного погляду це було навіть більшою мірою нереформоване відомство, ніж ФСБ Росії. Але при цьому працівники ФСБ мали чітку і зрозумілу мету – прийти до влади в Росії і виправити помилку 1991 року, ліквідувати державність колишніх радянських республік. Співробітники ФСБ нікому не переприсягали – для них Радянський Союз і був Росією. А чим був Радянський Союз для співробітників КДБ УРСР – не для окремих людей, яким вдалося змінитись, а для всієї системи загалом? Якщо людина за радянських часів зробила вибір на користь КГБ, це не було випадковістю – зовсім ні, адже це був вибір пекла. І тому цей перейменований комітет почав займатися тим, чим умів і бажав, – обслуговувати владу, «нагинати» бізнес і співпрацювати зі старими друзями в Москві, а не думати про безпеку держави.

 

Знадобився 2014 рік, аби ми зрозуміли, що нам потрібна справжня армія та справжні спецслужби. Те, що Українська держава з такими силовими структурами взагалі проіснувала до 2014 року – це результат навіть не наших зусиль, а лише російської дурості та самовпевненості. Вони настільки були впевнені, що зможуть захопити нас без війни (а після 2014 року – без великої війни), що просто проґавили момент зміни поколінь та початку формування нової, вже нерадянської ідентичності. У тому числі й у Збройних Силах. У тому числі й у спецслужбах.

 

Наша армія – вона виникає саме сьогодні. І вона захистить державу та народ, незважаючи на всі ті найтяжчі випробування, які нам ще доведеться пережити. І нашим спецслужбам доведеться ще стати новими спецслужбами. Наша армія не повинна мати нічого спільного з тими радянськими військовими округами. А СБУ та розвідка – нічого спільного з КДБ. Бо якщо ти наступник пристосуванства й аморальності, то обов'язково програєш сильнішому наступникові пристосуванства й аморальності. Наступникові з імперського центру, а не з підкореної провінції.

 

Перемогти зло можна лише із чистим сумлінням.

 

 

14.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
171-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка, Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль; ворог пробував наступати на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках, успіху не мав.
13.08.22 | | Україна
170-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися наступати у районах Спартака і Мар’їнки, але успіху не досягли і відійшли. Далі тривають бойові дії біля селища Піски. У результаті наступу в напрямку Горлівка–Зайцеве противнику частково вдалося просунутися.
12.08.22 | | Україна
Новий український університет
Олег ТУРІЙ
Знання, яке не базується на цінностях, стає небезпечним. І це також досвід цієї війни – зрештою, як і всіх попередніх воєн.
11.08.22 | | Галичина
Post tenebras spero lucem
Андрій Содомора
Ця війна особлива тим, що тут, власне, немає цих напівтонів, тут є чітке протистояння. Ми чітко повинні розділяти добро і зло, світло і темряву. Вірмо, що світло настане. Бо віра – це ж є щось активне.
11.08.22 | | Штука
169-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні дії неподалік Зайцевого та Бахмутського, але з втратами відступили. ЗСУ відкинули російську групу, котра проводила розвідку боєм біля Яковлівки. В районах поселень Вершина і Дача бойові дії тривають.
11.08.22 | | Україна
Люди vs диктатори. Як дисиденти можуть зруйнувати режим
Володимир В'ятрович
Часто чути від білорусів та росіян: “Ми нічого не можемо зробити, бо в нас ситуація інша”. Так, тепер інша! Але ще кілька десятиліть тому була однаковою.
10.08.22 | | Україна
Моя найдовша sms
Тарас Прохасько
Росія, яка зневажає усі народи, які вона ще не знищила, має одну найголовнішу слабість. Заперечення українськості – це базова суть Росії
10.08.22 | | Дискурси
168-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски; бойові дії тривають. Ворог намагався підступитися в бік Авдіївки з двох боків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бої йдуть і на Харківщині в напрямку Байрак – Гусарівка.
10.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.