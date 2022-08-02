На Франківщині на час повітряної тривоги усі заклади призупинятимуть роботу.

 

“У зв’язку з подіями у Вінниці, в Кременчуці Рада оборони області прийняла рішення, за яким керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в т. ч. навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, організаторам масових заходів, при оголошенні повітряної тривоги слід забезпечити призупинення роботи, призупинити роботу транспортних засобів і влаштувати евакуацію працівників, відвідувачів, клієнтів, учасників заходів в укриття”, – розповів голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков.

 

 

Минулого тижня відбулося засідання Ради оборони області, на якому прийняли низку важливих рішень, зокрема йдеться про обов’язкове призупинення роботи всіх закладів і установ під час повітряної тривоги.

 

За словами Глушкова, не всі громадяни реагують на сигнал повітряної тривоги. Тому й винесли на розгляд питання про припинення роботи всіх закладів. Рада оборони області прийняла рішення, щоби голови громад та голови військових адміністрацій області, поліція, військові проводили роз’яснювальну роботу серед підприємців та решти людей про те, яким чином обов’язково діяти, коли надходить сигнал повітряної тривоги.

 

До порушників буде вживати заходів поліція.

02.08.2022

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