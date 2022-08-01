Франківським школярам, які перфектно складуть мультипредметний тест, виплатять нагороди.

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради підготував положення про преміювання випускників, які отримали найвищі результати при складанні НМТ за підсумками трьох предметів.

Розмір премії становитиме:

за 600 балів – 15000грн;

а 599 балів – 12000грн;

598 балів – 9000грн.

Попередньо це положення повинні затвердити на засіданні виконавчого комітету та на сесії міської ради, повідомила заступниця міського голови Вікторія Дротянко.

Як відомо, на базі центрів тестування Івано-Франківської територіальної громади участь у складанні НМТ підтвердили 2914 дітей. З них 1341 – випускники закладів освіти Івано-Франківської громади, серед яких понад пів сотні внутрішньо переміщені особи.

Цікаво, що минулого року у Івано-Франківську під час ЗНО 200 балів з одного предмета отримали лише восьмеро школярів. Один з них склав на 200 балів іспит з двох предметів, отже отримав 400 балів. На 600 балів ЗНО минулоріч у Франківську не написав ніхто.