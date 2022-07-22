На підтримку військових госпіталів "Друга ріка" зіграє концерт у Львові.

6 серпня у львівському клубі «Малевич» відомий український гурт «Друга Ріка» зіграє благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів.
25 років на сцені, 7 студійних альбомів і сотні відіграних концертів: ці титани української рок-музики співають душею. Їхня творчість не залишає байдужим нікого та дарує неповторні відчуття, а пісні знаходять місце в серці кожного.
Після широкомасштабного військового вторгнення росії музиканти направили свою діяльність на допомогу країні: «Друга Ріка» дає благодійні концерти, прибуток з яких іде на потреби ЗСУ. Нещодавно колектив завершив благодійний тур «Хто, якщо не ми?», під час якого зібрали понад 3 млн гривень. На цьому колектив не зупиняється та продовжує допомагати своїй країні.
«Можливість давати концерти в містах, де не йдуть активні бойові дії, дається нашій країні непомірно високою ціною. Це життя і здоров’я наших солдатів ЗСУ. І якщо перше ми не можемо їм повернути, то за здоров’я мусимо боротися і максимально докладати зусиль на відновлення поранених. Завдяки цьому концерту у військових госпіталях може з’явитися необхідне медичне обладнання, якого вкрай не вистачає нашим лікарям. Для нас за честь допомогти зібрати кошти на таку важливу справу», – прокоментував участь гурту у благодійному концерті фронтмен гурту Валерій Харчишин.
6 серпня о 18:00 у львівському клубі «Малевич» музиканти зіграють найулюбленіші хіти та нову пісню «Чи ти почув», присвячену Маріуполю і всім містам, що зазнали руйнувань та скалічених доль людей від рук загарбника.
Виступ відбудеться для підтримки Міжнародного Гуманітарного Фонду, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючи для них медицину, карети швидкої допомоги тощо.
Квитки на концерт можна купити за посиланням.
22.07.2022
До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:
Установа банку — Ощадбанк
МФО банку — 325796
Отримувач платежу — БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД»
IBAN — UA703257960000026009300076940
Валюта картки — UAH
Код ЕДРПОУ — 44902239