На підтримку військових госпіталів "Друга ріка" зіграє концерт у Львові.

 

6 серпня у львівському клубі «Малевич» відомий український гурт «Друга Ріка» зіграє благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів.

 

 

25 років на сцені, 7 студійних альбомів і сотні відіграних концертів: ці титани української рок-музики співають душею. Їхня творчість не залишає байдужим нікого та дарує неповторні відчуття, а пісні знаходять місце в серці кожного.

 

Після широкомасштабного військового вторгнення росії музиканти направили свою діяльність на допомогу країні: «Друга Ріка» дає благодійні концерти, прибуток з яких іде на потреби ЗСУ. Нещодавно колектив завершив благодійний тур «Хто, якщо не ми?», під час якого зібрали понад 3 млн гривень. На цьому колектив не зупиняється та продовжує допомагати своїй країні.

 

 

«Можливість давати концерти в містах, де не йдуть активні бойові дії, дається нашій країні непомірно високою ціною. Це життя і здоров’я наших солдатів ЗСУ. І якщо перше ми не можемо їм повернути, то за здоров’я мусимо боротися і максимально докладати зусиль на відновлення поранених. Завдяки цьому концерту у військових госпіталях може з’явитися необхідне медичне обладнання, якого вкрай не вистачає нашим лікарям. Для нас за честь допомогти зібрати кошти на таку важливу справу», – прокоментував участь гурту у благодійному концерті фронтмен гурту Валерій Харчишин.

 

 

6 серпня о 18:00 у львівському клубі «Малевич» музиканти зіграють найулюбленіші хіти та нову пісню «Чи ти почув», присвячену Маріуполю і всім містам, що зазнали руйнувань та скалічених доль людей від рук загарбника. 

 

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародного Гуманітарного Фонду, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючи для них медицину, карети швидкої допомоги тощо. 

 

Квитки на концерт можна купити за посиланням.
 

 

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами:

 

Установа банку — Ощадбанк

МФО банку — 325796

Отримувач платежу — БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОНД»
IBAN — UA703257960000026009300076940
Валюта картки — UAH

Код ЕДРПОУ — 44902239

 

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