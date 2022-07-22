На підтримку військових госпіталів "Друга ріка" зіграє концерт у Львові.

6 серпня у львівському клубі «Малевич» відомий український гурт «Друга Ріка» зіграє благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів.

25 років на сцені, 7 студійних альбомів і сотні відіграних концертів: ці титани української рок-музики співають душею. Їхня творчість не залишає байдужим нікого та дарує неповторні відчуття, а пісні знаходять місце в серці кожного.

Після широкомасштабного військового вторгнення росії музиканти направили свою діяльність на допомогу країні: «Друга Ріка» дає благодійні концерти, прибуток з яких іде на потреби ЗСУ. Нещодавно колектив завершив благодійний тур «Хто, якщо не ми?», під час якого зібрали понад 3 млн гривень. На цьому колектив не зупиняється та продовжує допомагати своїй країні.

«Можливість давати концерти в містах, де не йдуть активні бойові дії, дається нашій країні непомірно високою ціною. Це життя і здоров’я наших солдатів ЗСУ. І якщо перше ми не можемо їм повернути, то за здоров’я мусимо боротися і максимально докладати зусиль на відновлення поранених. Завдяки цьому концерту у військових госпіталях може з’явитися необхідне медичне обладнання, якого вкрай не вистачає нашим лікарям. Для нас за честь допомогти зібрати кошти на таку важливу справу», – прокоментував участь гурту у благодійному концерті фронтмен гурту Валерій Харчишин.

6 серпня о 18:00 у львівському клубі «Малевич» музиканти зіграють найулюбленіші хіти та нову пісню «Чи ти почув», присвячену Маріуполю і всім містам, що зазнали руйнувань та скалічених доль людей від рук загарбника.

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародного Гуманітарного Фонду, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючи для них медицину, карети швидкої допомоги тощо.

Квитки на концерт можна купити за посиланням.

