220 із 1208 закладів освіти Івано-Франківщини готові до нового навчального року.

Станом на 15 липня з 1208 закладів освіти проведено обстеження у понад 900 установах. 220 закладів в області повністю готові до початку нового навчального року. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка провела нараду з головами районних військових адміністрацій і головами територіальних громад, на якій обговорили питання початку нового навчального року онлайн та опалювального сезону. Для визначення стану навчальних закладів в умовах воєнного стану було створено спеціальні комісії, які перевіряють облаштування укриттів для дітей та працівників навчальних закладів.

 

 

«Крім того, ми активно займаємося переселенням на довготривалий час внутрішньо переміщених людей, які зараз проживають у школах і садочках. На даний час у нашій області у 68 закладах освіти проживає 1831 людина. Ми вже знайшли 29 альтернативних об'єктів, в які можна переселити 846 людей. Ще шукаємо приміщення для поселення 812 осіб. Щодо опалювального сезону, то наша область готова на 52%, але ми маємо підготуватися до будь-яких викликів війни», – повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

 

Поміж цим, в територіальній громаді Івано-Франківська з початку нового навчального року 11 шкіл та 11 дитсадків не готові до відновлення очного навчання. “Вони не можуть приймати дітей з різних причин: у закладі немає укриття, немає необхідних конструкцій стін. Працюємо разом з надзвичайниками. Мало збудувати укриття – воно має бути сертифіковане, дозволене”, – сказав міський голова Руслан Марцінків.

 

За словами міського голови, наразі невідомо, в якій формі відбуватиметься навчання з 1 вересня – онлайн, офлайн чи в змішаній.

15.07.2022

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