Ми вистоїмо, переможемо і відродимося

Ми вистоїмо

Скільки б вогненних куль не впало на нас із неба і скільки б разів не похитнувся наш світ од усіх втрат і руйнувань – ми вистоїмо!

Ми вистоїмо, бо знаємо, за що стоїмо. І ми стоїмо вкорінені у Правді – у ній ми незборимі. Стоїмо осяяні Світлом – у ньому ми нездоланні.

І хоч можемо похитнутися, і не раз, – у нас та сила, що зводитиме нас знову і знову, щоби жити вільними. Бо ми – діти Свободи. У ній – наші крила.

Тому з болю втрат та згарищ руйнувань ми воскресатимемо силою Життя. Бо ми – ті, що воскресають крилатими з попелу.

Ми вистоїмо – бо ми разом. Наш Стрій великий. Він іде за обрій Вічності. З минулого у майбутнє: від тих, що уже відійшли, до тих, що ще не народжені... Він з усіх земних та небесних сил Добра, що стали поруч з нами у битві за майбутнє – за те, що має бути…

Ми переможемо

Ми неминуче переможемо у майбутньому – і світанок отого нового дня наближається кожним нашим кроком…

Але ми перемагаємо вже сьогодні.

І не лише осатанілого ворога на полях битв війни.

Наші перемоги теж, коли перемагаємо самі себе кожен день, долаючи страх та відчай, бажання стогнати чи нарікати. Коли зводимося, похитнувшись; коли вертаємося у Стрій. Перемагаємо, коли робимо вибір не уподібнюватися темряві, а залишатися у Світлі.

Наші великі битви, що визначатимуть наші долі, теж на полях нашої душі і на полях наших стосунків.

І ми неминуче маємо перемогти корупцію і лукавство, жадібність і розбрат. Бо не здолавши їх, ми не прокладемо дорогу у наше Майбутнє. Нас чекає ще не одна важка битва – втім за нами Перемога! У нас немає іншої дороги.

Ми відродимося

Скільки би ворог не погрожував знищити нас до останнього, скільки б смертей він не посіяв і руйнувань не приніс. Ми відродимося!

На великому дереві нашого роду багато гілок випалених, обрубаних війною. На великому дереві нашого роду багато ран…

З кожним, хто відійшов у Вічність, хто загинув на полях війни, помирає усе те, що могло б ще бути – ненароджені діти, непосаджені дерева, невтілені задуми…

Але є те, що не помирає. Є те, що житиме. Бо є Любов, яка сильніша за смерть. Саме її силою усе відродиться!

Адже у затиснених долонях загиблих – насінинки. Вони зігріті їхньою любов’ю, а відтак у них небувала сила. І ми бережно візьмемо кожну з них. І виплекаємо з них сади…

І всі рани будуть зцілені… Наше дерево роду пустить безліч нових пагонів. Воно розквітне і забуяє новим Життям…

І будуть народжуватися діти – Вільні й Крилаті. І вони ростимуть у Правді. І їхні душі будуть зіткані зі Світла. Вони будуть разом великим прекрасним Строєм. І вони будуть Людьми…

І здійсниться побачене крізь століття пророком:

«І будуть люде на землі»