Ми вистоїмо, переможемо і відродимося

Олег Романчук

 

Ми вистоїмо

 

Скільки б вогненних куль не впало на нас із неба і скільки б разів не похитнувся наш світ од усіх втрат і руйнувань – ми вистоїмо!

 

Ми вистоїмо, бо знаємо, за що стоїмо. І ми стоїмо вкорінені у Правді – у ній ми незборимі. Стоїмо осяяні Світлом – у ньому ми нездоланні. 

 

І хоч можемо похитнутися, і не раз, – у нас та сила, що зводитиме нас знову і знову, щоби жити вільними. Бо ми – діти Свободи. У ній – наші крила.

 

Тому з болю втрат та згарищ руйнувань ми воскресатимемо силою Життя. Бо ми – ті, що воскресають крилатими з попелу. 

 

Ми вистоїмо – бо ми разом. Наш Стрій великий. Він іде за обрій Вічності. З минулого у майбутнє: від тих, що уже відійшли, до тих, що ще не народжені... Він з усіх земних та небесних сил Добра, що стали поруч з нами у битві за майбутнє – за те, що має бути… 

 

Ми переможемо

 

Ми неминуче переможемо у майбутньому – і світанок отого нового дня наближається кожним нашим кроком…

 

Але ми перемагаємо вже сьогодні.

 

І не лише осатанілого ворога на полях битв війни.

 

Наші перемоги теж, коли перемагаємо самі себе кожен день, долаючи страх та відчай, бажання стогнати чи нарікати. Коли зводимося, похитнувшись; коли вертаємося у Стрій. Перемагаємо, коли робимо вибір не уподібнюватися темряві, а залишатися у Світлі. 

 

Наші великі битви, що визначатимуть наші долі, теж на полях нашої душі і на полях наших стосунків.

 

І ми неминуче маємо перемогти корупцію і лукавство, жадібність і розбрат. Бо не здолавши їх, ми не прокладемо дорогу у наше Майбутнє. Нас чекає ще не одна важка битва – втім за нами Перемога! У нас немає іншої дороги.

 

 

Ми відродимося

 

Скільки би ворог не погрожував знищити нас до останнього, скільки б смертей він не посіяв і руйнувань не приніс. Ми відродимося!

 

На великому дереві нашого роду багато гілок випалених, обрубаних війною. На великому дереві нашого роду багато ран…

 

З кожним, хто відійшов у Вічність, хто загинув на полях війни, помирає усе те, що могло б ще бути – ненароджені діти, непосаджені дерева, невтілені задуми… 

 

Але є те, що не помирає. Є те, що житиме. Бо є Любов, яка сильніша за смерть. Саме її силою усе відродиться!

 

Адже у затиснених долонях загиблих – насінинки. Вони зігріті їхньою любов’ю, а відтак у них небувала сила. І ми бережно візьмемо кожну з них. І виплекаємо з них сади…

 

І всі рани будуть зцілені… Наше дерево роду пустить безліч нових пагонів. Воно розквітне і забуяє новим Життям…

 

І будуть народжуватися діти – Вільні й Крилаті. І вони ростимуть у Правді. І їхні душі будуть зіткані зі Світла. Вони будуть разом великим прекрасним Строєм. І вони будуть Людьми…

 

І здійсниться побачене крізь століття пророком: 

 

«І будуть люде на землі»

 

Олег Романчук, директор Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії; дитячий психіатр, психотерапевт центру “Коло сім’ї”

 

14.07.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Заспокоїтися, щоб думати
Науковці знаходять відмінності нейронних мереж у мишей і людей.
14.07.22 | | Наука
Терор проти окупантів
Володимир В'ятрович
У циклі «Вир історії» я здебільшого намагаюся пояснити сьогодення через призму минулого. Нині спробую зробити навпаки — використати сучасні події для кращого розуміння історії.
13.07.22 | | Україна
Лівацтво Заходу є зброєю Путіна
Волтер Рассел Мід
Багато цінностей, що дорогі культурним лідерам Заходу ображають мільярди людей, які не встигають за останніми трендами американських кампусів
13.07.22 | | Дискурси
140-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог не припиняє обстріли української території, штурмував у напрямку на Довгеньке та Долину для створення умов наступу в напрямку Ізюм–Слов’янськ, атаку наші захисники успішно відбили. Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким.
13.07.22 | | Україна
Україна змушує світ шукати сенс
Ярослав Грицак
Те, що ставалося з Україною, визначало значною мірою долю Європи і долю світу. Але тепер неможливо собі уявити розв’язку цього питання без українців
12.07.22 | | Дискурси
Велика перемога ще попереду
Дмитро Кулеба
Довіра, взаємопідтримка і віра в перемогу ― це три потужні сили, які тримають нас вкупі, три сили, завдяки яким ми вистоїмо і переможемо. 
12.07.22 | | Галичина
Фізики виявили три нові частинки
Фізики вперше виявили дивний пентакварк та парний тетракварк.
12.07.22 | | Наука
139-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурм на слов'янському напрямку – атакували в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Збройні Сили України відігнали окупантів. Українські захисники жорстко придушили спробу штурму Дементіївки.
12.07.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.