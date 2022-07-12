Опубліковано першу знимку із телескопа James Webb.

Цей космічний телескоп є найдорожчим проєктом в історії NASA.

Американська Національна аґенція з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) опублікувала першу кольорову знимку всесвіту, зроблену космічним телескопом James Webb (James Webb Space Telescope – JWST). Фото було оприлюднено під час трансляції з Білого дому у понеділок, 11 липня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Перше зображення, отримане космічним телескопом James Webb, є історичним моментом для науки і техніки. Для астрономії та дослідження космосу. Для Америки і всього людства», – так прокоментував подію президент США Джо Байден.

«Це перше зображення, отримане NASA за допомогою JWST. Воно є найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту», – наголошується у повідомленні NASA. На знимці видно скупчення галактик SMACS 0723, яким воно було 4,6 мільярда років тому.

«Тисячі галактик, у тому числі тьмяні об'єкти, що коли-небудь спостерігалися в інфрачервоному діапазоні, вперше потрапили в поле зору JWST. Цей шматочок величезного Всесвіту покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось на землі тримає на відстані витягнутої руки», – так описала знимку NASA.

SMACS 0723 має настільки велику масу, що гравітація спотворює світло розташованих за ним галактик, діючи як «гравітаційна лінза». Завдяки цьому ефекту камері вдалося сфотографувати більш далекі галактики розташовані за скупченням SMACS 0723, пояснили фахівці NASA.

Довгоочікувану знимку було зроблено після шестимісячного процесу дистанційного розгортання різних компонентів, вирівнювання дзеркал і калібрування інструментів. Інші оброблені зображення з JWST Космічна аґенція пообіцяла репрезентувати 12 липня під час трансляції з Центру космічних польотів Ґоддарда під Вашінґтоном.

Нагадаємо, що James Webb Space Telescope вагою 6350 кг був запущений у космос у грудні 2021 року, на Різдво з Французької Ґвіани, на північно-східному узбережжі Південної Америки. Це спільний проект NASA, Європейської та канадської космічних аґенцій. Орієнтовна вартість проєкту становила 10 млрд доларів, а робота над ним розпочалася понад 30 років тому. JWST приблизно в 100 разів чутливіший за свого 30-річного попередника, космічний телескоп Hubble.