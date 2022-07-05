Адронний колайдер запускають після трирічної перерви.

З його допомогою науковці хочуть дослідити бозон Гіґґса та вивчити переважання матерії над антиматерією.

 

   

 

Європейський центр ядерних досліджень (Conseil Européen pour la Recherche NucléaireCERN) в Женеві у вівторок, п’ятого липня, після трирічної перерви знову запускає Великий адронний колайдер (Large Hadron Collider LHC) – найпотужніший у світі прискорювач заряджених частинок. Про це повідомив швейцарський інформаційний портал NAU.ch з покликом на інформацію CERN.

 

LHC працюватиме цілодобово протягом майже чотирьох років із використанням рекордної енергії – 13,6 трильйона електронвольт (ТеВ), забезпечуючи більшу точність та потенціал відкриття, ніж раніше.

 

Насамперед учені мають намір дослідити з його допомогою природу бозона Гіґґса – елементарної частинки, виявленої в 2012 році науковцями Пітером Гіґґсом та Франсуа Енґлером, за що вони були удостоєні Нобелівської премії з фізики 2013 року. Для цього два пучки протонів будуть запущені в протилежних напрямках і розігнані до швидкості світла. Під час їхнього зіткнення й має утворитися бозон Гіґґса.

 

Також науковці CERN новим запуском адронного колайдера планують поглибити своє розуміння Всесвіту, вивчаючи природу баріонної асиметрії (переважання матерії над антиматерією у видимій частині Всесвіту) та стабільність вакууму у Всесвіті. Крім того, планується продовжити пошуки розпадів бозона Гіґґса на частинки темної матерії.

 

Нагадаємо, що LHC було збудовано 2008 року на 100-метровій глибині під територіями Франції та Швейцарії. Він являє собою кільцевий тунель завдовжки 27 кілометрів. У ньому розташований прискорювач заряджених елементарних частинок. Розробку та реалізацію проєкту здійснювали понад 10 тисяч науковців та інженерів, представників різних університетів і лабораторій з понад ста країн світу.

05.07.2022

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