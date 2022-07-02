Deutsche Welle відновила радіомовлення російською.

Радіотрансляції відбуватимуться, як у радянські часи, на середніх хвилях.

 

 

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle відновила радіомовлення по-російськи. Програми з’являтимуться в етері щовечора з 21:00 до 21:30 за московським часом.

 

Нагадаємо, що російська служба Deutsche Welle закрила свій радійний проєкт ще 11 років тому, влітку 2011-го, зосередивши всю роботу на створенні інтернет-контенту російською мовою. Раніше програми російською мовою виходили головним чином у FM-діапазоні, їх ретранслювали радіостанції-партнери в Росії.

 

Тепер же російськомовні програми, як у радянські часи, транслюватимуться на середніх хвилях, а саме – на частоті 1386 кГц. Їх можна буде приймати на території Росії та Білорусі.

 

Радіосигнал запускатиметься з Вільнюса. Технічним партнером, який здійснює запуск, стала міжнародна мовна компанія Radio Baltic Waves International.

 

У липні в програму російською мовою входитимуть дві передачі: «DW Новости» і «В самую точку». Це радіоверсії телепередач з аналогічними ж назвами.

 

Радіомовлення на середніх хвилях – це спільний проєкт Deutsche Welle і «Радіо Свобода». Програми «свободівців» виходитимуть в етері на цих же частотах до півночі за московським часом.

 

Нагадаємо, що з лютого 2022 року російська влада запровадила санкції проти Deutsche Welle в Росії. Було закрито кореспондентський пункт DW у Москві, співробітників російського бюро DW позбавили акредитації, а супутникове й інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії було заборонено. Суперінтендант Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) розкритикував це рішення російської влади, додавши, що воно «не піддається розумінню», і пообіцяв продовжити висвітлення подій у РФ. 28 березня Кремль вніс DW до реєстру ЗМІ-іноаґентів Мін'юсту РФ. Уряд ФРН засудив цей крок російської влади.

02.07.2022

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