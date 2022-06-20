У Львові можна буде послухати відразу кілька духових оркестрів та допомогти ЗСУ.

 

21 червня о 16:00 у Стрийському парку (біля Сенсотеки) відбудеться перший у Львові парад оркестрів. Захід проведуть з нагоди Всесвітнього дня музики, – повідомили організатори ГО Міжнародна асоціація мистців та VINIL Concert agency.

 

 

Виступатимуть духовий оркестр "Львівські фанфари" та група мажореток "Феєрія" Львівської дитячої школи мистецтв №5; оркестр Дитячої школи мистецтв №5; оркестр Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; оркестр Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; Lyudkevych Jazz Orchestra (естрадний оркестр Львівського фахового музичного коледжу ім. С.П.Людкевича).

 

Парад оркестрів відбувається під егідою Львівської міської ради, управління молодіжної політики ЛМР, Львівської обласної державної адміністрації та Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. За підтримки БФ Power of Peace. Організатор – ГО Міжнародна асоціація мистців та VINIL Concert agency!

 

Під час заходу буде проводитися збір коштів на потреби ЗСУ.

 

20.06.2022

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