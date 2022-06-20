У Львові можна буде послухати відразу кілька духових оркестрів та допомогти ЗСУ.

Дюранті та блокада портів: історія не завжди повторюється як фарс

Олеся Ісаюк

Позбавлення премії Дюранті є не просто символічним кроком, щоби задовольнити українців. Ні. Це мало б стати ознакою того, що світ зрозумів, чим насправді є Росія.