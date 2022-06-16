На зустрічі «Рамштайн-3» західні країни пообіцяли надати Україні додаткове озброєння.

Шеф Пентаґону Ллойд Остін запевнив, що Україні продовжать надавати зброю «настільки довго, наскільки це необхідно».

 

 

На третій зустрічі контактної групи з оборони України, яку умовно назвали «Рамштайн-3», міністри оборони й начальники генеральних штабів армій близько 50 країн світу обговорили надання Києву нових озброєнь. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Передовсім про посилення військової допомоги Україні оголосили Сполучені Штати. «США нададуть додатковий пакет допомоги у сфері безпеки Україні на суму один мільярд доларів», – заявив американський міністр оборони Ллойд Остін. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі (Mark Milley) розповів, що в новий пакет увійдуть 18 гаубиць M777 і машини для їхнього буксирування, а також 46 тисяч набоїв до них калібру 155 мм. Україні також передадуть керовані набої для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). 650 млн доларів із цього пакета підуть в окремий фонд, який дозволить Україні отримати ще дві системи берегової оборони Harpoon, а також тисячі захищених рацій, приладів нічного бачення, тепловізорів та оптичних прицілів.

 

Додаткову артилерію для України поставить ще низка країн, включно з Канадою, Польщею та Нідерландами. Словаччина погодилася надати бойові гелікоптери серії «М» та реактивні набої.

 

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила про виділення Україні трьох систем залпового вогню MARS II. У пакет, за її словами, також увійде «багато сотень» ракет до них, запчастини та підготовка українських військовиків. За словами Ламбрехт, навчання солдат ЗСУ з використанню MARS II може розпочатися вже в червні. А самі системи Україні передадуть наприкінці липня – на початку серпня.

 

Загалом же Україні на зустрічі було обіцяно десять одиниць РСЗВ: чотири HIMARS від США, три M270 від Великої Британії та три MARS II від Німеччини.

 

Представники Пентаґону запевнили, що це лише початок і надалі поставки зброї зростатимуть. Ллойд Остін пообіцяв, що країни, які беруть участь у зустрічах у форматі «Рамштайн», продовжать надавати Україні зброю «настільки довго, наскільки це необхідно».

16.06.2022

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