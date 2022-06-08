Проєкт «Дириґенти. Українською» знову на сцені Львівської філармонії.

«Дириґенти. Українською» – вже знаний проєкт Львівської національної філармонії ім. М. Скорика знову на сцені Концертного залу Людкевича. 10 червня у концерті серії із Академічним симфонічним оркестром філармонії виступить під орудою Андрія Савчука. Солісткою вечора стане відома піаністка Оксана Рапіта. Початок події о 19:00.

Програма концерту цілком складатиметься з української симфонічної музики. Розпочне вечір «Галицька увертюра» Євгена Оркіна, яка стала однією із фіналістів Всеукраїнського композиторського конкурсу «Українська концертна увертюра».

Концерт для фортепіано з оркестром «останнього українського романтика» Василя Барвінського тривалий час вважався втраченим. Написаний та виконаний у міжвоєнні часи, після тривалої перерви був віднайдений у далекій Аргентині та прозвучав у Львові лише 1994 році. У 2019 році у Львівській філармонії була презентована нова оркестрова редакція Фортепіанного концерту Василя Барвінського, написана композиторкою Богданою Фроляк.

Як і у той вечір, Концерт прозвучить за участі знаної української піаністки Оксани Рапіти та Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії.

Останнім твором програми буде симфонічна балада «Гражина» Бориса Лятошинського, написана на основі однойменної балади Адама Міцкевича. У музиці композиції знайшла втілення ідея самопожертви заради інших та любов до Батьківщини: за сюжетом, Гражина жертвує своїм життя задля порятунку свого чоловіка, князя Литавора. Литавор, дізнавшись про трагічну смерть дружини, та намагаючись спокутувати свою провину перед батьківщиною, входить у полум’я вогнища.

Квитки за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/conductors-in-ukrainian-savchuk/

Також буде доступна онлайн-трансляція концерту: https://youtu.be/v4OG7g1lbGE