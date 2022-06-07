Правляча партія «Грузинська мрія» звинувачує Саломе Зурабішвілі у відмові призначити в низці країн амбасадорів, поданих урядом.

Уряд Грузії подав позов до Конституційного суду проти президентки країни Саломе Зурабішвілі. Про це повідомив грузинський інформаційний портал News Georgia. Правляча партія «Грузинська мрія» вимагає роз'яснення прав та повноважень глави держави та своїх власних. Партія вважає за необхідне розмежування компетенції президента та уряду при призначенні послів та керівників дипломатичних представництв Грузії.

Причиною звернення до КС стала відмова Зурабішвілі призначити в низці країн амбасадорів, поданих урядом, розповів глава адміністрації уряду Реваз Джавелідзе. Він нагадав, що згідно з Конституцією вибір кандидатур на посади амбасадорів є прерогативою уряду. «Конституція не наділяє президента Грузії ні виконавчою владою, ні повноваженнями на здійснення внутрішньої або зовнішньої політики країни», – заявив Джавелідзе.

Як уточнив голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе, позов стосується двох дипломатів, яких уряд збирався призначити до ООН та Канади. За його словами, Зурабішвілі відмовилася призначити колишнього посла Грузії в США Давида Бакрадзе постпредом при ООН замість Кахи Імнадзе. Одночасно Імнадзе пропонувалося призначити амбасадором Грузії у Канаді. «Конституційний суд має лише дати роз'яснення чинної норми щодо повноважень президента при призначенні глав дипмісій», – зазначив Кобахідзе. Він запевнив, що позов не передбачає імпічменту президента і закликав опонентів утриматися від спекуляцій.

В адміністрації президента Грузії заперечують звинувачення у невиконанні главою держави конституційних повноважень. Коли скандал тільки почав набирати обертів, офіс Зурабішвілі поширив заяву, в якій йшлося про те, що в період з першого січня 2021 року до 21 березня 2022 року президентка затвердила на посаді всіх 12 амбасадорів, поданих урядом.

Напруга у стосунках партії влади та президентки Грузії стала очевидною після того, як у березні Саломе Зурабішвілі розкритикувала «нерішучу підтримку» України з боку «Грузинської мрії». У своєму щорічному виступі в парламенті президентка також заявила, що через те, що раніше уряд відмовив їй в організації офіційних візитів до європейських столиць, їй довелося використати власні зв'язки та зустрітися з європейськими лідерами у форматі особистих зустрічей. У відповідь на цю критику «Грузинська мрія» звинуватила Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки в партії вважають, що за Конституцією президент не може займатися зовнішньою політикою без узгодження з парламентом.

Нагадаємо, що на президентських виборах 2018 року «Грузинська мрія» підтримала кандидатуру безпартійної кандидатки Саломе Зурабішвіді. Проте з часом конфлікт між главою держави та правлячою партію ставав чимраз очевиднішим.