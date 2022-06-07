€7 тисяч з особи, – СБУ викрило канал, яким військовозобов'язаних переправляли за кордон.

СБУ Івано-Франківська затримала учасників злочинної групи, які за гроші допомагали призовникам виїхати за кордон. Представник кримінального середовища та керівник візової агенції організували канал нелегальної міграції для військовозобов’язаних. За сприяння в перетині кордону фігуранти брали 7 тисяч євро з однієї особи.

Зловмисники забезпечували виготовлення фіктивних документів про нібито належність ухилянтів до волонтерських організацій та внесення їх на цій підставі у базу даних «Шлях», що дає можливість перетину кордону. СБУ задокументувала отримання ними 270 тисяч гривень (еквівалент 7 тис. євро) за перетин кордону мешканцем Івано-Франківщини та затримала двох фігурантів кримінального провадження «на гарячому».

Під час обшуків у офісному приміщенні візової агенції, за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів виявлено і вилучено: грошові кошти у сумі понад 270 тисяч гривень, ймовірно отримані за надання незаконних послуг; комп’ютерну техніку, флеш-носії, карти пам’яті, банківські картки, мобільні термінали, чорнові записи з доказами протиправної діяльності; автомобіль організатора Ауді Q8; травматичний пістолет та карабін з набоями.

Обох цих осіб затримано і повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.