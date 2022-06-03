Євроунія нарешті ухвалила шостий пакет антиросійських санкцій.

Він передбачає часткове нафтове ембарґо та відімкнення від SWIFT провідних російських банків.

 

 

У п’ятницю, третього червня, на сотий день війни Росії проти України, Рада Європейської Унії затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV. У рамках цього пакета ЄУ запроваджує часткову заборону на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів із Росії. 

 

Відмова від закупівлі сирої нафти займе до півроку, нафтопродуктів – до восьми місяців. Тимчасовий виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн, які через географічне розташування не мають реальних альтернатив – Угорщини, Словаччини і Чехії.

 

«Нинішнім пакетом заходів ми ще більше обмежуємо здатність Кремля фінансувати війну. Євроунія забороняє імпорт російської нафти до країн ЄУ і цим позбавляє Росію величезного джерела доходів. Крім того, ще більше ключових російських банків буде відімкнено від міжнародної платіжної системи SWIFT, а персональні санкції вводяться щодо обвинувачених у звірствах у Бучі та Маріуполі та у військовій пропаганді Кремля», – заявив верховний представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

 

У рамках пакета від SWIFT буде відімкнено ще три російські банки – «Сбербанк», «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк», а також білоруський «Белінвестбанк». Окрім того, передбачено заходи щодо обмеження експорту до РФ та Білорусі товарів та технологій подвійного призначення, зокрема хімікатів, які можуть використовуватися для створення хімічної зброї. Йдеться також про заборону низки консалтингових послуг та персональні обмеження.

 

Окрім того, ЄУ зупиняє мовлення ще трьох російських державних телеканалів – «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «Международный ТВ Центр». «Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включно з пропагандою з метою дестабілізації сусідніх з Росією країн, а також ЄУ та його держав-членів», – пояснюється в заяві Європейської Ради.

 

Санкції набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі ЄУ. Очікується, що це станеться ще до кінця дня третього червня.

03.06.2022

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