«Дударик» презентував новий проєкт на підтримку ЗСУ: співають пісні, які росіяни вкрали в українців.

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала новий проєкт «Прийняття». Це проєкт про вкрадені росіянами пісні і твори Тараса Шевченка, повідомили у капелі. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах колективу відбуватиметься презентація пісень, які поцупили у нашого народу москалі. 26 травня відбулася презентація першої пісні проєкту – це «Знамено» Володимира Івасюка й Олеся Гончара.

«Ми ідентифікуємо співанки, відшукуємо оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються капелою і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям. Ці пісні – манкурти і яничари, що були "в москалях": у московській і радянській, а понині і в російській імперіях. Вони, як і увесь Український народ, перебували у рабстві довгі 3 століття. Цей період нашої національної ганьби – період перманентної руїни, духовного, культурного і ментального навіть не терору і геноциду – інцесту в шовіністичному угарі над Україною. Це період трьохсотлітньої Бучі і Маріуполя, Криму і Донецька з Луганськом. Ці пісні в їх окраденій російській інтерпретації є безсилим свідченням мерзенного злочину, свідками і інструментом його скоєння», – сказав керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Цей проєкт під гаслом «Шевченко revolution» готувався для представлення 8–9 березня. Зараз це медійний проєкт на підтримку Збройних Сил України.

Зібрані під час проєкту кошти підуть Збройним Силам України.

Підтримати Збройні Сили України: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК».

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