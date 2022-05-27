«Дударик» презентував новий проєкт на підтримку ЗСУ: співають пісні, які росіяни вкрали в українців.

 

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» презентувала новий проєкт «Прийняття». Це проєкт про вкрадені росіянами пісні і твори Тараса Шевченка, повідомили у капелі. Щочетверга о 14:00 на YouTube та у соцмережах колективу відбуватиметься презентація пісень, які поцупили у нашого народу москалі. 26 травня відбулася презентація першої пісні проєкту – це «Знамено» Володимира Івасюка й Олеся Гончара.

 

 

«Ми ідентифікуємо співанки, відшукуємо оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються капелою і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям. Ці пісні – манкурти і яничари, що були "в москалях": у московській і радянській, а понині і в російській імперіях. Вони, як і увесь Український народ, перебували у рабстві довгі 3 століття. Цей період нашої національної ганьби – період перманентної руїни, духовного, культурного і ментального навіть не терору і геноциду – інцесту в шовіністичному угарі над Україною. Це період трьохсотлітньої Бучі і Маріуполя, Криму і Донецька з Луганськом. Ці пісні в їх окраденій російській інтерпретації є безсилим свідченням мерзенного злочину, свідками і інструментом його скоєння», – сказав керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

 

Цей проєкт під гаслом «Шевченко revolution» готувався для представлення 8–9 березня. Зараз це медійний проєкт на підтримку Збройних Сил України.

 

Зібрані під час проєкту кошти підуть Збройним Силам України. 

 

Підтримати Збройні Сили України: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Фонд «Повернись живим»: https://savelife.in.ua/donate/

Благодійний фонд Сергія Притули: https://prytulafoundation.org/

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МИСТЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДУДАРИК».

ГО «Мистецьке об’єднання «Дударик» – скорочена назва;

«DUDARYK» Art Association – англійською;

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13800104

Поточний рахунок (у гривнях): UA583253650000000260070026132

Для будь якої валюти:  763253650000000260040026133

Призначення платежу – «Благочинний внесок»

 

IPAY.UA (у «пошуку» ввести слово ДУДАРИК або ж перейти за лінком)

Пожертва з будь-яких платіжних карток у будь-якій валюті.

 

WESTERN UNION   DUSHENKO OLEH  

PAYPAL: office@dudaryk.ua

 

Отримувач платежу:  ДУШЕНКО ОЛЕГ

Карта ПриватБанку: 5168 7554 4696 1274

 

Для установ та організацій отримувач платежу: ДУШЕНКО  ОЛЕГ

Установа банку:  ПриватБанк

МФО банку:  305299

Код РНОКПП отримувача:  2668112810

Рахунок отримувача:  26206744975726

IBAN  UA853052990000026206744975726

Поповнення рахунку ДУШЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

 

27.05.2022

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