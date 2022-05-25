У цьому зізнався керівник білоруського уряду Раман Головченко

Білорусь постачає зброю Росії. Про це завив білоруський прем'єрміністр Раман Головченко в програмі «До опівночі», яка транслювалася на телеканалі «Беларусь-1». За його словами, білоруська зброя користується попитом не тільки всередині країни, а й у Російській Федерації.

«Звичайно, зброя зараз дуже затребувана не тільки для внутрішніх потреб республіки, а й для Росії. У нас є спільні програми. Зараз ми інтенсивно працюємо над удосконаленням того, що було, ведемо дослідні та конструкторські роботи, в тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Тому зараз дуже відповідальний і динамічний період для білоруської оборонки», — сказав глава білоруського уряду.

Водночас Головченко, який очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018-2020 роках, визнав, що нині існують суттєві труднощі з експортом військової продукції через санкції Заходу проти білоруського ВПК.

«Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використовували західні компоненти. Але військово-промисловий комплекс Білорусі не перший рік перебуває під санкціями», – бідкався Головченко .

Ще раніше стало відомо, що в ході російсько-української війни Білорусь постачала зі своїх складів для армії РФ набої до стрілецької зброї різного калібру, набої до гармат БМП-1 та БМП-2, амуніцію до ручних протитанкових гранатометів, ракети до протитанкових ракетних комплексів та до зенітно-ракетних комплексів. Такі боєприпаси відвантажувались, зокрема, з білоруських складів в районі міста Осиповичі.