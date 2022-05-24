Російський дипломат подав до демісії, засудивши вторгнення Росії в Україну.

Борис Бондарєв заявив, що йому ще ніколи не було так соромно за свою країну.

Радник постійного представництва Росії при ООН у Женеві 41-річний Борис Бондарєв заявив, що через російське вторгнення в Укаїну вирішив подати до демісії зі своєї посади. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Бондарєв відправив листа з проханням про відставку на ім'я заступника міністра закордонних справ Росії Геннадія Гатілова, який курирує в МЗС Росії представництво в ООН.

Текст заяви Бондарєва англійською мовою опублікував на своїй сторінці у Twitter директор правозахисної та наглядової групи ООН UN Watch Гіллел Ноєр (HillelNeuer). У ній російський дипломат, зокрема, пише, що за час роботи бачив різні повороти російської зовнішньої політики, але йому «ніколи ще не було так соромно за свою країну, як 24 лютого», коли російські війська вторглися в Україну.

«Розв'язана Путіним аґресивна війна проти України, а фактично проти всього західного світу, – не лише злочин проти українського народу, а й, імовірно, найсерйозніший злочин проти народу Росії», — вважає Бондарєв. За його словами, мета організаторів війни проти України – «залишитися назавжди при владі, насолоджуватися необмеженою владою та цілковитою безкарністю», заради чого «вже загинули тисячі росіян та українців».

Як заявив дипломат, за останні 20 років у «роботі МЗС (Росії – ред.) весь час зростав рівень брехні та непрофесіоналізму», і зараз російське зовнішньополітичне відомство «замість неупередженого інформування про те, що відбувається, неупередженого аналізу та тверезого прогнозування» поширює «пропагандистські кліше в дусі радянських газет». Тому Бондарєв, вважає, що залишатися на держслужбі в РФ зараз означає зрадити батьківщину.

В інтерв'ю британській газеті The Telegraph Бондарєв розповів, що він далеко не єдиний російський дипломат, який вирішив подати до демісії після початку війни. Декілька його знайомих, заявив він, без шуму і розголосу звільнилися з МЗС, оскільки навіть ті, хто у публічному просторі дотримуються войовничої риторики, у приватних розмовах визнають, що вражені жорстокою війною в Україні та тим, що Міністерство закордонних справ займається тим, що вигадує виправдання за очевидні воєнні злочини.