В українсько-російській війні загинули 76 бійців з Івано-Франківська.

З 2014 року в російсько-українській війні загинули 76 бійців з Івано-Франківська. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну полягли 23 жителі міста. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сьогодні ми б мали відзначати Свято героїв, яке започаткувала ОУН у 1941 році. Воно присвячене всім героям. А особливо зараз, коли Івано-Франківськ втратив 23 героїв з 24 лютого. А з 2014 вже 76 іванофранківців віддали життя за незалежну Україну. Ми як ніхто розуміємо ціну героїзму та ціну людського життя. Тому вічна пам'ять героям", — повідомив Руслан Марцінків.

Також міський голова звернувся до містян із проханням підтримувати армію. Він нагадав, що Івано-Франківськ у тилу, тому потрібно продовжувати допомагати Збройним Силам України.

День героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь усіх українських захисників та захисниць усіх часів, усіх борців та борчинь за волю України від лицарства Київської Русі до сьогодення. Свято заснували 1941 року члени Організації українських націоналістів (ОУН).