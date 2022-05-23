В українсько-російській війні загинули 76 бійців з Івано-Франківська.

 

З 2014 року в російсько-українській війні загинули 76 бійців з Івано-Франківська. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну полягли 23 жителі міста. Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

"Сьогодні ми б мали відзначати Свято героїв, яке започаткувала ОУН у 1941 році. Воно присвячене всім героям. А особливо зараз, коли Івано-Франківськ втратив 23 героїв з 24 лютого. А з 2014 вже 76 іванофранківців віддали життя за незалежну Україну. Ми як ніхто розуміємо ціну героїзму та ціну людського життя. Тому вічна пам'ять героям", — повідомив Руслан Марцінків.

 

Також міський голова звернувся до містян із проханням підтримувати армію. Він нагадав, що Івано-Франківськ у тилу, тому потрібно продовжувати допомагати Збройним Силам України.

 

День героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь усіх українських захисників та захисниць усіх часів, усіх борців та борчинь за волю України від лицарства Київської Русі до сьогодення. Свято заснували 1941 року члени Організації українських націоналістів (ОУН).

23.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
88-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни навалюються на українські позиції на Донеччині, аби оточити через фланг підрозділи Збройних Сил України у Сіверськодонецьку та Лисичанську. На всій фронтовій лінії тривають масивні авіаційні й артилерійські обстріли.  
22.05.22 | | Україна
Нордична українізація
Юрій Андрухович
Цікаво, чи після свого вже недалекого й такого блискавичного вступу до НАТО Швеція та Фінляндія подякують Україні? І росії, але якось по-іншому
20.05.22 | | Дискурси
Я точно повернуся сюди
Роман
Я жахнувся своїх думок. Іноді мене веселило, коли поряд об землю розбивався ворожий снаряд, а іноді я жахався, пригадуючи собі, що люблю життя і не планую наразі вмирати.
20.05.22 | | Україна
86-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська армія посилює наступ у напрямку Сіверськодонецька і Лисичанська. На Харківщині росіяни силкуються повернутися на відвойовані українськими Збройними Силами території. У прикордонних поселеннях РФ почали рити окопи.
20.05.22 | | Україна
Розмноження в окупації
Тарас Прохасько
Ірина Вільде жила у часи, коли ми запізнювалися тільки на кілька десятиліть. Не вірю, що було би ліпше, якби вона набрала води у рот і розчинилася
19.05.22 | | Дискурси
День вишиванки
Андрій Содомора
Шити – виготовляти щось корисне для тіла; вишивати – для душі корисне: «приємне з корисним». Вишиванка – поезія, що промовляє барвами, формами, лініями... 
19.05.22 | | Дискурси
«Ми є, буваємо і вибуваємо»
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях презентували книгу «Гра на вибування» есеїста та публіциста Олександра Бойченка, давнього і постійного збручівського колумніста
19.05.22 | | Галичина
Володимир Сіренко у Львівській опері
Онлайн трансляція наживо зі сцени Львівської національної опери феєрії (фолькопери-балету) «Коли цвіте папороть» сучасного українського композитора Євгена Станковича під диригуванням Володимира Сіренка відбудеться 20 травня о 19:00.
19.05.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.