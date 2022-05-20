МОК погрожує покаранням спортсменам за підтримку вторгнення в Україну.

Двох російських атлетів уже знято з міжнародних змагань за участь в акціях на підтримку війни.

Спортсменам та спортивним функціонерам, які відкрито підтримують вторгнення Росії в Україну, загрожує покарання від Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це застеріг президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) у п'ятницю, 20 травня, виступаючи на 139-й сесії комітету в Лозанні.

«Ми дуже уважно стежимо за тими, хто своїми заявами чи вчинками підтримує війну, і вживатимемо необхідних заходів, як, наприклад, вже зробили Міжнародна федерація плавання FINA та Міжнародна федерація гімнастики FIG», – зазначив Бах, чиї слова цитує німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Він нагадав про санкції, якими вже було покарано російських спортсменів – плавця Євгена Рилова та гімнаста Івана Куляка. Їм заборонено виступати на міжнародних змаганнях за участь в акціях на підтримку війни в Україні.

За словами Баха, МОК обізнаний з тим, що у Росії ті, хто публічно виступає проти війни, перебувають під загрозою кримінального переслідування. «Ми розуміємо, що в цих обставинах мовчання також може бути певним посланням», – наголосив глава МОК.

Томас Бах наполягає, що реакція МОК на війну в Україні була правильною. Він зазначив, що заборона на проведення міжнародних спортивних заходів у Росії та Білорусі та усунення спортсменів з обох цих країн від участі у численних змаганнях було необхідним «захисним заходом».

Водночас Бах знову виступив на захист рішення про невідсторонення від роботи в МОК росіян Олени Ісинбаєвої та Шаміля Тарпіщєва. Він зазначив, що згідно з міжнародним правом, покарання може поширюватися лише на тих, хто відповідає за війну. «А це не стосується ні російського народу, ні членів МОК. Не можна карати окремих осіб лише на підставі їхнього паспорта», – пояснив свою позицію Томас Бах.