У Франківську та Львові оптимізовують витрати пального.

 

У зв’язку з дефіцитом пального у Львові призупинили роботу кількох автобусних маршрутів, а на деяких зменшили кількість транспортних одиниць. Водночас у посиленому режимі працює електротранспорт.

Загалом, зважаючи на дефіцит, у Львові оптимізовано роботу 20% громадського автотранспорту. Однак, як наголошує заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, як тільки проблема владнається, роботу міських маршрутів відновлять у необхідному обсязі.
 

Тимчасом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив комунальним підприємствам і виконавчому комітету міської ради скоротити витрати пального приблизно на 50%. Дизельне пальне передовсім бути йти на заправку військовим і комунальної техніки, яка забезпечує роботу критичної інфраструктури.

 

«Ситуація дуже непроста. Україна споживає 800 тис. тонн палива, а завезти можемо зараз 150 тис. через кордони, через залізницю. Фізично ми не можемо більше доставити. Тому, будь ласка, робіть запаси солярки, де можна. Тому я закликаю користуватися більше велосипедами, пішохідним рухом. Тим паче, що погода це дозволяє», — звернувся до адміністрації та жителів міста Руслан Марцінків.

17.05.2022

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