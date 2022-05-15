НАТО пообіцяло Фінляндії та Швеції швидке набуття членства.

Туреччина пообіцяла не чинити перешкод країнам-аспірантам.

Мевлют Чавушоглу

У неділю, 15 травня, в Берліні відбулися неформальні консультації міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Їхні учасники пообіцяли Фінляндії та Швеції швидке прийняття до лав Північноатлантичного альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не очікує зволікання у процесі вступу країнам-аспірантам до організації, незважаючи на деякі заперечення Туреччини. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Нагадаємо, що Туреччина висловлювала певні сумніви щодо доцільності прийняття Фінляндії та Швеції до складу Північноатлантичного альянсу. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу напередодні знову звинуватив обидві країни в лояльності до курдських екстремістів.

Проте вже на зустрічі в Берліні Анкара запевнила, що не має наміру блокувати долучення до Альянсу двох нових членів. «Туреччина дала це чітко зрозуміти. Я впевнений, що ми зможемо відповісти на побоювання Туреччини так, щоб це не сповільнило процес вступу», – запевнив Столтенберґ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також висловив упевненість, що консенсусу щодо розширення НАТО буде досягнуто. Він зазначив, що розмовляв із турецьким колегою щодо побоювань Анкари. «Я не хочу давати характеристику ні цій конкретній розмові з міністром закордонних справ, ні обговоренням у рамках сесій НАТО, але впевнено можу сказати: я чув майже від усіх в організації про дуже переконливу підтримку вступу до Альянсу Фінляндії та Швеції», – розповів Блінкен журналістам після міністерської зустрічі у столиці Німеччини.

Керівництво Фінляндії та Швеції вже заявило про свій намір подати заявку на вступ до НАТО. Очікується, що на початку наступного тижня це рішення буде формалізоване схваленням парламентів обох країн.

Окрім того, на зустрічі в Берліні обговорювалося питання російської аґресії в Україні. Держави НАТО запевнили, що надаватимуть Україні військову допомогу стільки, скільки вона потребуватиме для самооборони. «Ми єдині в тому, що не маємо права послаблювати – і не послаблюватимемо – наші національні зусилля насамперед у військовій підтримці (України, – ред.). Ми всі усвідомлюємо, що ця війна не закінчиться так швидко», – заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок.