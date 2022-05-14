«Велика сімка» запевнила, що ніколи не визнає зміну кордонів України.

Міністри закордонних справ країн G7 підтримали суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.

У німецькому містечку Вайсенгаузі у федеральній землі Шлезвіґ-Гольштайн на березі Балтійського моря відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн-членів «Великої сімки». У ній теж взяв участь глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба. Про це повідомив телеканал ZDF.

У спільній заяві учасники зустріч наголосили, що ніколи не акцептують нової демаркації кордонів, якої добивається Росія своєю аґресивною війною в Україні. «Ми ніколи не визнаємо кордонів, які Росія намагається перекроїти за допомогою військової аґресії, і забезпечуватимемо нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом», – наголошується у заяві.

Країни G7 домовилися посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжувати постачання озброєнь до України. «Підтверджуємо нашу рішучість і надалі посилювати економічний та політичний тиск на Росію, продовжуючи діяти спільно», – йдеться в заяві.

Глави зовнішньополітичних відомств «Великої сімки» констатували, що «Росія порушила Статут ООН, підірвала засадничі принципи архітектури європейської безпеки, закріплені у Гельсінському Заключному акті та Паризькій хартії». Вони закликали Москву «негайно виконати юридично зобов'язуючу ухвалу Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН і припинити військову аґресію: припинити вогонь, негайно і беззастережно вивести свої війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів». Загрози застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї міністри засудили як безвідповідальні та нагадали Кремлю, «що будь-яке застосування такої зброї матиме поважні наслідки».

Крім того, у документі наголошується на причетності Білорусі до аґресивної війни Росії. Глави зовнішньополітичних відомств закликали офіційний Мінськ «припинити допускати російську аґресію та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань».