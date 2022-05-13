Шольц закинув Путіну відсутність реалізму.

У телефонній розмові німецький канцлер запевнив російського лідера, що йому не вдасться силоміць захопити шматок України.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю, 13 травня, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Контактів між двома політиками не було останні шість тижнів, після того як світ дізнався про російську масакру в Бучі.

Як повідомив телеканал ARD, телефонат, який тривав 75 хвилин, ініціювала німецька сторона. За словами офіційного речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit), глава німецького кабміну «однозначно відкинув звинувачення у поширенні нацизму в Україні».

Окрім того, Олаф Шольц, враховуючи наслідки війни в Україні, особливо в Маріуполі, знову «закликав президента Росії якнайшвидше домогтися припинення вогню, покращення гуманітарної ситуації та поступу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту». Сторони також обговорили продовольчу ситуацію у світі, яка різко загострилася внаслідок аґресивної війни Росії. «Канцлер нагадав, що Росія несе тут особливу відповідальність», – наголосив Гебештрайт.

«Три речі зі сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню. Твердження про те, що там (в Україні – ред.) правлять нацисти, не відповідає дійсності. І я вказав на відповідальність Росії за ґлобальну продовольчу ситуацію», – написав канцлер у своєму Twitter по закінченні перемовин.

Прес-служба Кремля підтвердила телефонну розмову канцлера ФРН та президента Росії. У повідомленні зазначається, що «Володимир Путін докладно виклав логіку та основні завдання» російського вторгнення в Україні, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією зі захисту народних республік Донбасу». Окрім того, Путін поскаржився на Київ, який нібито заблокував російсько-українські переговори.

Після телефонної розмови з Путіним Шольц, виступаючи на мітингу в Кьольні, закинув російському лідеру «відсутність реалізму». «Зрозуміло, що там (в Росії – ред.) досі не зрозуміли, що тільки одна річ зробить мир можливим... тільки якщо буде досягнуто порозуміння, домовленості, мирної угоди між Україною та Росією, яка не є наслідком диктату. Путін має зрозуміти, що йому не вдасться силоміць захопити шматок України. Тому Захід продовжить свою політику санкцій. Путін сам шкодить Росії»,– заявив глава німецького уряду.