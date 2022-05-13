Шольц закинув Путіну відсутність реалізму.

У телефонній розмові німецький канцлер запевнив російського лідера, що йому не вдасться силоміць захопити шматок України.

 

 

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю, 13 травня, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Контактів між двома політиками не було останні шість тижнів, після того як світ дізнався про російську масакру в Бучі.

 

Як повідомив телеканал ARD, телефонат, який тривав 75 хвилин, ініціювала німецька сторона. За словами офіційного речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта (Steffen Hebestreit), глава німецького кабміну «однозначно відкинув звинувачення у поширенні нацизму в Україні».

 

Окрім того, Олаф Шольц, враховуючи наслідки війни в Україні, особливо в Маріуполі, знову «закликав президента Росії якнайшвидше домогтися припинення вогню, покращення гуманітарної ситуації та поступу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту». Сторони також обговорили продовольчу ситуацію у світі, яка різко загострилася внаслідок аґресивної війни Росії. «Канцлер нагадав, що Росія несе тут особливу відповідальність», – наголосив Гебештрайт.

 

«Три речі зі сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути якнайшвидше припинення вогню. Твердження про те, що там (в Україні – ред.) правлять нацисти, не відповідає дійсності. І я вказав на відповідальність Росії за ґлобальну продовольчу ситуацію», – написав канцлер у своєму Twitter по закінченні перемовин.

 

Прес-служба Кремля підтвердила телефонну розмову канцлера ФРН та президента Росії. У повідомленні зазначається, що «Володимир Путін докладно виклав логіку та основні завдання» російського вторгнення в Україні, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією зі захисту народних республік Донбасу». Окрім того, Путін поскаржився на Київ, який нібито заблокував російсько-українські переговори.

 

Після телефонної розмови з Путіним Шольц, виступаючи на мітингу в Кьольні, закинув російському лідеру «відсутність реалізму». «Зрозуміло, що там (в Росії – ред.) досі не зрозуміли, що тільки одна річ зробить мир можливим... тільки якщо буде досягнуто порозуміння, домовленості, мирної угоди між Україною та Росією, яка не є наслідком диктату. Путін має зрозуміти, що йому не вдасться силоміць захопити шматок України. Тому Захід продовжить свою політику санкцій. Путін сам шкодить Росії»,– заявив глава німецького уряду.  

13.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Слухати тілом
Микола Набока
Осмислення  фізичного театру в українському театральному просторі вповні не відбулося ще й досі. Хоча в українській візуальній культурі інструментарій фізичного театру самобутньо осмислював і активно впроваджував у практику театру ще Лесь Курбас. 
13.05.22 | | Штука
Найкращі українські пісні для захисників
Українська народна пісня «Маєва нічка» в обробці львівського композитора Анатолія Кос-Анатольського та виконанні солістки Львівської національної опери Маріанни Цвєтінської і піаністки Мар’яни Самотос дала старт проєкту «Колискова для солдата».
12.05.22 | | Штука
Поезія Жадана й драма руху
Центральним матеріалом для творчості актора слугує тіло. Воно є головним інструментом, опорою та джерелом натхнення. В основу своєї практики студійці театру УКУ поклали мистецький синтез і запрошують глядачів, щоб поділитися результатами пошуку.
11.05.22 | | Штука
Пройти поміж крапель тест на державника
Ігор МЕДВІДЬ
De mortuis aut bene aut nihil. Пам’яті першого президента новітньої України...
11.05.22 | | Минуле
Через Майдани до свободи
Володимир В'ятрович
Найяскравішим виявом відмінностей між українцями та росіянами в недавній історії є масові акції протесту, які ми назвали Майданами. Нічого подібного за масштабами у Росії після 1991 року не було.
11.05.22 | | Україна
Дерусифікація, декомунізація, деколонізація, деукраїнізація?
Іван Сварник
Цілком поділяю щире бажання молодих (і не зовсім) реформаторів щодо потреби остаточного очищення міста, але...
11.05.22 | | Галичина
Безсилля
Андрій ЛЮБКА
А для заспокоєння совісті можна підписати петицію. Підписатися під власним безсиллям. Але від цього не легше.
10.05.22 | | Дискурси
Музика в час війни
Анастасія ЛУПАК
Вітчизняні музичні колективи під час війни скеровують свою творчість на підтримку ЗСУ та боротьбу за культурні українські цінності. Мистецький фронт реагує сьогодні миттєво, створюючи в таких складних умовах низку непересічних концертів.
10.05.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.