Музика України, Чехії та Англії: Львівська філармонія кличе на особливий концерт.

 

У п’ятницю, 13 травня, у Львівській національній філармонії відбудеться особливий і символічний концерт: обираючи програму, організатори хотіли подякувати Чехії та Англії за їх солідарність з українським народом.

 

 

Таким чином у концерті «Моя Батьківщина» об’єднано симфонічну музику композиторів із трьох європейських країн, серед яких музика нашої України та країн, які стали для нас неабиякою опорою та підтримкою – Чехії та Великої Британії.

 

Твори прозвучать у виконанні солістів – Тобіаса Рота (альт), Ігоря Муравйова (скрипка), Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під орудою українського диригента, заслуженого артиста України Віктора Плоскіни.

 

 

Смілива і відважна «Шарка» із однойменної симфонічної поеми чеського композитора Бедржиха Сметани розпочне вечір. Концерт для альта з оркестром англійського композитора Вільяма Волтона у свій час вважали одним із найвагоміших зразків жанру, а молодого Волтона називали «музичним генієм». Чуттєва і прониклива «Українська поема» Євгена Станковича розкриє слухачам багатогранний світ емоційної глибини та душевної лірики композитора. Завершить музичний вечір Сюїта з музики до кінофільму «Тарас Шевченко» Бориса Лятошинського. Музику композитор писав до кінострічки, яка побачила світ у 1951 році. Попри тотальну цензуру Лятошинський зумів багатогранно змалювати образ українського поета з допомогою народних пісень на слова поета, серед яких «Думи мої», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», а у фіналі використав мелодію відомої української колядки «Бог ся рождає».

 

 

 

Детальна інформація про подію та квитки за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/my-homeland-muses-are-not-silent/

Також концерт можна буде переглянути онлайн: https://youtu.be/eOD64qx4O78

 

12.05.2022

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