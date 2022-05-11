Українські вояки навчаються в Німеччині стріляти з Panzerhaubitze 2000.

Це одна з найсучасніших артилерійських систем у світі, її сила полягає в точності та великій дальності враження.  

 

 

Українські вояки прибули до Німеччини, аби навчитися використовувати німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Вишкіл проходитимуть як майбутні екіпажі збройної системи,  так і фахівці з їхнього технічного обслуговування. Про це повідомило видання Die Rheinpfalz з покликом на джерела в урядових колах.

 

Як відомо, для захисту від російського нападу Німеччина та Нідерланди передають Україні загалом дванадцять самохідних гаубиць. Кожна з них обслуговуватиметься п'ятьома солдатами. Згідно зі звітом, кількість військовослужбовців, запланованих для навчання, становить понад 60 осіб, плюс технічні фахівці та перекладачі.

 

Відомо, що українські військовослужбовці прибули спершу до Польщі, звідти їх доставили транспортним літаком Бундесверу до летовища Цвайбрюккен. Згідно з попередньою інформацією, навчання проходитиме в артилерійській школі Бундесверу в Ідар-Оберштайні. Воно триватиме близько 40 днів або менше, залежно від рівня попередніх знань український військовослужбовців. Вони повинні навчитися керувати самохідною гаубицею, стріляти з неї та усувати несправності у її роботі.

 

 

Самохідна гаубиця – це важка артилерійська система з гарматою на гусеничному ходу. За використання стандартних боєприпасів Panzerhaubitze 2000 року досягає дальності стрільби 30 кілометрів. За даними Бундесверу, з так званими боєприпасами зі збільшеною дальністю постріл може досягти навіть 40 кілометрів. Екіпаж може випустити до шести снарядів, щоб вони влучили в ціль синхронно.

 

«Panzerhaubitze 2000 – одна з найсучасніших артилерійських систем у світі. Її сила полягає в точності та великій дальності бою», – стверджують в Бундесвері. Експерти зазначають, що українські війська могли б використовувати німецькі гаубиці у поєднанні з результатами розвідки для завдання значних вражень противнику на великих віддалях.

11.05.2022

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