Ворожі спецслужби збирають дані про готовність Івано-Франківщини до оборони.

СБУ зафіксувала спробу російських спецслужб зібрати дані про готовність іванофранківців до оборони. Співробітників ФСБ цікавило, чи готові чоловіки обороняти Україну, чи багато місцевих жителів виїжджає за кордон та як проводиться перевірка підозрілих осіб на блокпостах.

Із початком повномасштабного нападу на Україну спецслужби агресора активізували старі зв’язки та контакти. Зокрема серед українців, які відвідували російську федерацію.

Контррозвідка СБУ встановила місцевого перевізника, який із 2012 року регулярно возив трудових мігрантів до росії. У 2019 році на пункті пропуску «Троєбортноє» його затримали співробітники ФСБ. Один із них тоді запропонував українцю повідомляти ФСБ інформацію про корумпованих працівників російської митниці. Таким чином представник ворожої спецслужби зав’язав з українцем контакт. Невдовзі після 24 лютого 2022 року співробітник ФСБ дав про себе знати. Він вийшов на перевізника через Viber та після формальних фраз почав ставити запитання: чи є в суспільстві паніка, чи багато людей виїжджає за кордон; чи не призивають перевізника до лав ЗСУ або ТРО; які формування сил оборони чергують на блокпостах; яка перевірка здійснюється під час проходження блокпостів.

Вагомої для оборони України інформації чоловік не передав. Про те, що на нього вийшов співробітник ФСБ, та про його зацікавленість інформацією розвідувального характеру він повідомив СБУ.

СБУ закликає громадян не піддаватись на провокації та спроби російських спецслужб збирати інформацію і в жодному разі не погоджуватися на співпрацю з представниками агресора. Якщо з якоїсь причини росіянам вдалося домогтися згоди співпрацювати, закон України дає можливість добровільно заявити органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримання завдання. Це дозволить звільнитися від кримінальної відповідальності тим, хто на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників ніяких дій не вчиняв.

СБУ наголошує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на строк п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна (ч.2 ст.111 КК України).