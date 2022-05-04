Група німецьких інтелектуалів вимагає від канцлера швидкої поставки зброї Україні.

Новий відкритий лист написаний на противагу попередньому зверненню, з проханням до Шольца не давати зброї українцям.

 

                           Максім Біллєр, Герта Мюллер, Ральф Фюкс   

   

У середу, четвертого травня, у німецькій газеті Die Zeit з'явився новий відкритий лист німецьких інтелектуалів до бундесканцлера Німеччини Олафа Шольца з вимогою якнайшвидше поставити Україні всю необхідну зброю, включно з важкою наступальною.  Новий лист написаний на противагу попередньому зверненню нібито теж німецьких інтелектуалів, опублікованому наприкінці квітня з проханням до Шольца не давати зброї українцям.

 

Нове звернення, ініціатором якого став німецький політик та публіцист, представник партії «Союз-90/Зелені», один зі засновників берлінського «Центру ліберального модерну» (Zentrum Liberale Moderne) Ральф Фюкс (Ralf Fücks), містить заклик до активної підтримки України у її спротиві російському вторгненню та у «швидкому виконанні резолюції Бундестаґу про постачання озброєнь до України».

 

«Зважаючи на концентрацію російських військ на сході та півдні України, бомбардування цивільного населення, систематичну руйнацію інфраструктури, надзвичайну гуманітарну ситуацію з більш ніж десятьма мільйонами біженців та економічну дезорганізацію України внаслідок війни, кожен день стоїть на кону. Не потрібно мати особливий військовий досвід, щоб зрозуміти, що різниця між "оборонними" і "наступальними" озброєннями – це не питання матеріалу: в руках атакованого танки і гаубиці також є оборонною зброєю, оскільки служать для самооборони», – наголошується в листі.

 

Автори листа стверджують, що російський солдат, який чинить замах на «європейський світоустрій, зневажає міжнародне право і скоює масові воєнні злочини, не повинен піти з поля бою переможцем». «Заявленою метою Путіна було й лишається знищення національної незалежності України. З першого разу ця спроба провалилася завдяки рішучому опору та готовності українського суспільства до самопожертви. Проголошена зараз мета розширення сфери впливу Росії від Харкова до Одеси також є неприйнятною», – зазначається в посланні.

 

Автори листа нагадують, що ще  напередодні вторгнення Кремль сформулював свої непомірні вимоги щодо перебудови Європи, які фактично були декларацією реваншистських намірів. «Напад Росії на Україну – це водночас і напад на європейську безпеку… Якщо озброєний ревізіонізм Путіна в Україні увінчається успіхом, зростає небезпека того, що наступна війна відбудеться на території НАТО. І якщо ядерній державі зійде з рук напад на країну, яка здала свою ядерну зброю в обмін на міжнародні гарантії безпеки, це буде серйозним ударом по ядерному нерозповсюдженню», – зазначається у зверненні.

 

Тож автори листа вимагають «безперервного постачання зброї та боєприпасів, щоб змінити військовий баланс сил на користь України. І це потребує поширення економічних санкцій на російський енергетичний сектор як фінансове рятувальне коло путінського режиму». Також у зверненні стверджується, що Україна нині, як ніхто інший заслуговує на обов'язкову перспективу вступу до Європейської Унії. «Жодній іншій країні не довелося заплатити вищу ціну, щоб стати частиною демократичної Європи», – зазначено в листі.

 

Лист наразі підписали 57 громадських діячів, письменників, мистців, журналістів та політиків Німеччини. Серед них – письменники Максім Біллєр (Maxim Biller), Герта Мюллер (Herta Müller), Владімір Камінер (Wladimir Kaminer), політикиня та одна зі засновниць берлінського «Центру ліберального модерну» Марілуїзе Бек (Marieluise Beck), голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішінґер (Wolfgang Ischinger), музикант Ігор Левіт (Igor Levit) тощо.

04.05.2022

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