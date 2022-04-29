НАТО готове роками підтримувати Київ у війні проти Росії.

У цьому запевнив генсек Альянсу Єнс Столтенберґ.

 

 

НАТО готова підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включно з допомогою Києву в переході від радянської зброї до сучасних західних озброєнь та систем. Про це заявив у четвер, 28 квітня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ, виступаючи на молодіжному саміті у Брюсселі – повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

Столтенберґ виступив після того, як Кремль попередив, що західні постачання зброї Україні, а особливо важке озброєння, загрожують безпеці європейського континенту «і провокують нестабільність». «Ми маємо бути готові до довгострокової перспективи. Існує абсолютна ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці та роки», – зазначив Столтенберґ.

 

Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії Володимира Путіна з метою змусити його припинити вторгнення в Україну, яке Москва лукаво називає «спеціальною військовою операцією», за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

 

«Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, а також допомогти Україні в транзиті, переході від старого обладнання радянських часів до сучасніших озброєнь і систем, які відповідають стандартам НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки», – розповів Столтенберґ.

 

Наразі більшість важких озброєнь, які країни НАТО відправили до України, – це радянська зброя, яка все ще перебуває на озброєнні східноєвропейських країн-членів НАТО. Утім США та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці. А 26 квітня Німеччина оголосила про постачання Україні танків Gepard, оснащених зенітними гарматами. Це стало першим випадком, коли Берлін схвалив постачання важкого озброєння для Києва.

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