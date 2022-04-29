Стрий просить УГКЦ та ПЦУ перейти на григоріанський календар

Стрийська міська рада нині, 28 квітня, звернулася до ієрархів Української Греко-Католицької Церкви та Православної Церкви України щодо переходу на григоріанський календар. Лист-звернення одностайно підтримали всі депутати.

Звернення до ієрархів Української Греко-Католицької Церкви та Православної Церкви України щодо переходу на григоріанський календар

Ваше Блаженство!

Початок повномасштабної війни проти України остаточно засвідчив прагнення росїї. Її метою є руйнування України як держави та упокорення українського народу, путін, його поплічники та армія кремлівських пропагандистів відкрито заявляють, що незалежної України та українського народу не існує.

Сучасна російська верхівка, підтримувана абсолютною більшістю росіян, продовжує багатолітні імперські традиції російської держави у нищенні української ідентичності, культури, мови. Усе це постійно супроводжувалося заходами фізичної розправи над українцями шляхом збройної агресії, Голодоморів, репресій проти української еліти.

Російська верхівка постійно докладала зусиль, аби довести, що українці є росіянами. Для цього шляхом заборон, примусу і маніпуляцій постійно підживлювався міф про єдиний народ, у якого нібито спільна історія і традиції.

Цю лінію москва впроваджувала й у релігійному житті. Контрольована кремлем російська православна церква була і залишається інструментом політики поглинання України. Поруч з російською мовою і культурою церква та релігія використовуються, як засіб «м’якої сили» з метою утримування українського народу в сфері впливу москви.

Водночас, українці продовжують вести тривалу боротьбу не лише за свою незалежність і самобутність, але й виборюють право бути повноправним членом Євроатлантичного простору. Абсолютна більшість українців давно прагне назавжди закріпитися в сім’ї вільних європейських націй. Аби досягти цієї мети, ми повинні відновлювати історичну справедливість й у всіх сферах державного та суспільного життя, наголошувати, що Україна була, є і буде частиною західної цивілізації.

Великдень 2022 року католики і православні відсвяткували в час безпрецедентно жорстокої війни росії проти України. Цьогорічний Великдень для нас, як маніфест, що життя перемагає смерть, а світло завжди понад темрявою.

Тому сьогодні знову актуально підняти питання про перехід усіх православних (православні, греко-католики) України на новий календар.