Бундестаґ проголосував за постачання важких озброєнь Україні.

У схваленому документі Росію звинувачують у намаганні остаточно зруйнувати європейський мирний лад.

 

 

Німецький Бундестаґ у четвер, 28 квітня, переважною більшістю голосів підтримав спільну ініціативу депутатів від правлячих партій та опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо постачання важких озброєнь Україні, яка захищається від російської аґресії. Про це повідомило німецьке видання Der Tagesspiegel.

 

За це рішення проголосувала переважна більшість депутатів – 586. Сто членів Бундестаґу проголосувало проти, семеро – утрималися.

 

В ухвалі парламентарі закликали уряд Німеччини «продовжити і, по можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки та при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь у рамках кругових поставок». Водночас у документі наголошується, що передача цієї техніки Україні не має призвести до підриву обороноздатності самої Німеччини.

 

Депутати рішуче підтримали вже вжиті федеральним урядом заходи, включаючи запровадження санкцій проти Росії, допомогу в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами  в Україні, та розбудову інфраструктури в Німеччині з метою позбутися залежності від Росії у сфері постачання енергоносіїв.

 

«Німецький Бундестаґ рішуче засуджує жорстоку аґресивну війну Росії проти України. Росія своїми діями брутально порушила норми міжнародного та гуманітарного права і намагається остаточно зруйнувати європейський мирний лад (Friedensordnung)», – йдеться у схваленому Бундестаґому документі.

28.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Крихкий світ Великодня воєнного часу
Оксана Левицька
Наша традиційна культура витримала усі лихоліття минулих століть, але вистояла, щоб тривати й бути тим, що робить нас українцями, тому нам треба берегти крихкий світ прадавніх великодніх святкувань як тверду й непохитну основу українства.
29.04.22 | | Штука
Виставка Петра Сметани  у Венеції
Галерея «Зелена канапа» представляє виставку львівського художника Петра Сметани в рамках проєкту Європейського культурного центру ECC–Personal Structure у Венеції під час 59-тої Венеційської бієнале з 23 квітня до 27 листопада 2022 року.
28.04.22 | | Штука
Бути як Лілія
Марія Довгун
Промінь, який осяює українську культуру у складний і болісний час війни: оперна співачка Лілія Нікітчук є однією з мисткинь, які підтримують Україну як словами, так і діями, наближаючи нашу спільну перемогу.
27.04.22 | | Штука
(Не)мирний атом
Олександра НЕСП'ЯК
Фактори ураження землі та променевої хвороби не зупинили введення російських військ у зону відчуження – як і 36 років тому факт поширення радіації не зупинив радянську владу від проведення велелюдної демонстрації.
26.04.22 | | Україна
Звір на даху
Дмитро Єльніков
Незмінним є запуск, постріл. А також кінець історії. Бо я був подумав, що запуском воно й завершиться, аж потім зрозумів, що ні
26.04.22 | | Дискурси
Павло Табаков співає про незламне місто Марії
«Наш Маріуполь» – не просто пісня. Кожне слово, кожна нота – як оголений нерв. Місто, яке стоятиме до переможного кінця. Місто, яке уже увійшло в історію України та світу. Місто Марії, якому уже тепер присвячують пісні.
26.04.22 | | Штука
Десь закінчилася війна
Юрко ТИМЧУК
Оптимізм демократичний до непристойності, він притаманний праведникам і грішним, йому по цимбалах раси і віросповідання. Трохи, правда, прикро, що оптимістами можуть бути як люди, так і істоти
26.04.22 | | Україна
Протест українських професорів
Про расистські й антиукраїнські заяви міністра закордонних справ Австрії Алєксандра Шалленберґа
25.04.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.