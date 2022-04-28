Бундестаґ проголосував за постачання важких озброєнь Україні.

У схваленому документі Росію звинувачують у намаганні остаточно зруйнувати європейський мирний лад.

Німецький Бундестаґ у четвер, 28 квітня, переважною більшістю голосів підтримав спільну ініціативу депутатів від правлячих партій та опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо постачання важких озброєнь Україні, яка захищається від російської аґресії. Про це повідомило німецьке видання Der Tagesspiegel.

За це рішення проголосувала переважна більшість депутатів – 586. Сто членів Бундестаґу проголосувало проти, семеро – утрималися.

В ухвалі парламентарі закликали уряд Німеччини «продовжити і, по можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки та при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь у рамках кругових поставок». Водночас у документі наголошується, що передача цієї техніки Україні не має призвести до підриву обороноздатності самої Німеччини.

Депутати рішуче підтримали вже вжиті федеральним урядом заходи, включаючи запровадження санкцій проти Росії, допомогу в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Україні, та розбудову інфраструктури в Німеччині з метою позбутися залежності від Росії у сфері постачання енергоносіїв.

«Німецький Бундестаґ рішуче засуджує жорстоку аґресивну війну Росії проти України. Росія своїми діями брутально порушила норми міжнародного та гуманітарного права і намагається остаточно зруйнувати європейський мирний лад (Friedensordnung)», – йдеться у схваленому Бундестаґому документі.