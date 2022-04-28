Генеральне консульство Чехії повертається до Львова.

Міністерство закордонних справ Чехії ухвалило рішення відновити роботу Генерального консульства Чеської Республіки у Львові, – повідомляється на сайті МЗС.

 

«Наш моральний обов’язок – підтримувати Україну якнайбільше. Наша дипломатична присутність в Україні сприймається українцями як сильний жест підтримки», – сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

 

 

Повернення до Львова, за словами міністра Ліпавського, важливе для Чехії як з практичних, так і з символічних причин. Чеські дипломати мають можливість допомогти на місці, а повертаючись в Україну, Прага посилає сильний сигнал росії та союзникам.

 

Поки що чеські дипломати працюватимуть у Львові в обмеженому режимі та не надаватимуть візових послуг. Їх головним завданням буде консульська допомога громадянам Чехії та моніторинг ситуації в Україні.

 

Нагадаємо, що 13 квітня Посольство Чеської Республіки в Україні повернулося до Києва. 

28.04.2022

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