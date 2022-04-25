Росія виганяє 40 німецьких дипломатів.

МЗС РФ пояснило свій крок відповіддю на висилку 40 російських дипломатів із ФРН на початку квітня.

 

 

Росія оголосила 40 співробітників дипломатичних установ Німеччини персонами non grata. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на ноту, яку Міністерство закордонних справ РФ вручило у понеділок, 25 квітня,  амбасадору Німеччини в Росії Ґезе Андреасу фон Ґайру (Géza Andreas von Geyr). Як пояснило російське зовнішньополітичне відомство, рішення ухвалено у відповідь на висилку 40 російських дипломатів із ФРН на початку квітня.

 

Російська сторона також заявила, що вважає неприйнятною заяву міністерки закордонних справ Німеччини Анналєни Бербок (Annalena Baerbock), «у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив свободи Німеччини та єдності німецького суспільства».

 

Нагадаємо, що четвертого квітня уряд Німеччини оголосив персонами non grata 40 російських дипломатів. «Федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства Росії, які щодня працювали тут, у Німеччині, проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства», – заявила тоді Анналєна Бербок.

 

Багато країн Європи, причому як членів, так і нечленів Європейської Унії, вислали російських дипломатів після військового вторгнення РФ в Україну. А особливо після виявлення жахливих воєнних злочинів, вчинених російськими солдатами у місті Бучі. Росія, своєю чергою, розширила перелік недружніх країн, внісши до нього, серед інших, держави Євроунії, а також США, Канаду, Велику Британію, Україну, Чорногорію, Швейцарію, Албанію, Андорру, Ісландії, Ліхтенштейн, Монако, Норвегію, Сан-Маріно, Північну Македонію, Японію, Південну Корею, Австралію, Мікронезію, Нову Зеландію Сінгапур та Тайвань.

25.04.2022

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