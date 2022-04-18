Євроунія засудила Росію за бомбардування мирних мешканців України.

Голова дипломатії ЄУ Жозеп Боррель пообіцяв покарати винних у скоєнні воєнних злочинів.

 

 

Європейська Унія виступила зі засудженням «невибіркових бомбардувань» цивільного населення, які здійснюють російські війська в Україні. «ЄУ засуджує невибіркові та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури збройними силами РФ», – заявив у понеділок, 18 квітня, високий представник Євроунії зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

 

Шеф дипломатії ЄУ вказав на «особливо масовані удари» на сході та півдні України, а також поточний наступ на Харків та ракетні атаки по Львову. «Удари по Львову та інших містах на заході України свідчать, що жодна частина країни не уникла безглуздого нападу Кремля», – йдеться у заяві Борреля, опублікованій на його офіційній сторінці у Twitter. Як ми вже повідомляли, внаслідок ракетної атаки по Львову 18 квітня загинуло семеро людей, ще 11, у тому числі і дитина, отримали поранення різного ступеню важкості.
 

Жозеп Боррель висловив підтримку роботі Міжнародного кримінального суду, який займається розслідуванням воєнних злочинів у ході війни в Україні, та заходів, які вживаються для притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права. «Воєнні злочини не можуть залишатися безкарними», – наголосив Боррель.

18.04.2022

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