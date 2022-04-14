У Львові з благодійним концертом у бомбосховищі виступить Саша Чемеров.

Сьогодні, 14 квітня, о 20:00 відбудеться благодійний онлайн-концерт із львівського бомбосховища українського музиканта та продюсера Саші Чемерова. Артист виступить на підтримку Українського мистецького фронту для залучення коштів на потреби ЗСУ, повідомили організатори.

Саша Чемеров розпочав сольну кар’єру під своїм іменем навесні 2021 року. За цей період артист встиг випустити чотири сингли, два з яких — спільні пісні з гуртом “Бумбокс”, Женею Галичем та Христиною Соловій.

Це новий етап музичної творчості у кар'єрі музиканта — тепер уже як поп-виконавця з вкрапленням таких жанрів, як джаз, хіп-хоп, соул. Саша Чемеров також є засновником каліфорнійського рок-гурту The Gitas, а в минулому всім відомий як засновник українського рок-гурту Димна Суміш.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на сторінках Українського мистецького фронту:

https://www.youtube.com/channel/UCgzuiV0o1O2nYFqTl3c_6Sw

https://www.facebook.com/topmediacom

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

Нагадаємо, Український мистецький фронт створили у березні 2022 року під час війни росії з Україною музикант та організатор івентів зі Львова Сергій Федорчук та власниця київської комунікаційної агенції Top Media Communication Ольга Черткова. Музика звучить різних форматів — класична, електронна, джаз, рок та блюз. Мета проєкту — збір коштів для ЗСУ. Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна асоціація мистців, далі їх передають на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

Український мистецький фронт уже провів у Львові 18 виступів музикантів. Детальна інформація та бронювання столиків на події за телефоном: +38 096 248 24 24