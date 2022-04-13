Олаф Шольц поки що відмовляється їхати до Києва.

Напередодні німецького канцлера запросив Зеленський, замість президента Штайнмаєра, який мав бажання відвідати Україну.

Візит в Україну німецького бундесканцлера Олафа Шольца поки що не планується. Про це повідомив часопис Der Spiegel з покликом на слова самого політика.

Шольц пояснив, що він часто телефонічно розмовляє з українським президентом Володимиром Зеленським. Крім того, за словами бундесканцлера, він був у Києві за кілька днів до початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. «Навряд чи знайдеться ще якийсь глава держави чи уряду, який би підтримував зі мною такі інтенсивні контакти», — запевнив Шольц.

Керівник німецького уряду також заявив, що спантеличений у зв'язку з тим, що Зеленський не забажав прийняти в Києві президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, який «охоче б поїхав» в Україну. Він назвала «неприємним» те, що Україна відхилила запланований візит Штайнмаєра. «Він хотів би поїхати в Україну і відвідати президента Володимира Зеленського. Тому було б добре його прийняти», – сказав Шольц.

Щодо поставок зброї, яких вимагає Київ, Шольц сказав, що виступав за те, щоб Німеччина й надалі надавала зброю Україні. «Ми поставляємо, ми поставляли й будемо поставляти», – запевнив канцлер. Водночас він зауважив, що це питання обговорюється з європейськими та трансатлантичними партнерами. «Німеччина несе відповідальність і не піде на самостійні кроки», – зазначив Шольц.

Як ми вже повідомляли, президент України Володимир Зеленський відмовився приймати свого німецького колегу Франка-Вальтера Штайнмаєра «через його тісні зв'язки з Росією». Сам Штайнмаєр підтвердив, що його можливий приїзд до Києва було названо небажаним.