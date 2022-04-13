Олаф Шольц поки що відмовляється їхати до Києва.

Напередодні німецького канцлера запросив Зеленський, замість президента Штайнмаєра, який мав бажання відвідати Україну.

 

 

Візит в Україну німецького бундесканцлера Олафа Шольца поки що не планується. Про це повідомив часопис Der Spiegel з покликом на слова самого політика.

 

Шольц пояснив, що він часто телефонічно розмовляє з українським президентом Володимиром Зеленським. Крім того, за словами бундесканцлера, він був у Києві за кілька днів до початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. «Навряд чи знайдеться ще якийсь глава держави чи уряду, який би підтримував зі мною такі інтенсивні контакти», — запевнив Шольц.

 

Керівник німецького уряду також заявив, що спантеличений у зв'язку з тим, що Зеленський не забажав прийняти в Києві президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, який «охоче б поїхав» в Україну. Він назвала «неприємним» те, що Україна відхилила запланований візит Штайнмаєра. «Він хотів би поїхати в Україну і відвідати президента Володимира Зеленського. Тому було б добре його прийняти», – сказав Шольц.

 

Щодо поставок зброї, яких вимагає Київ, Шольц сказав, що виступав за те, щоб Німеччина й надалі надавала зброю Україні. «Ми поставляємо, ми поставляли й будемо поставляти», – запевнив канцлер. Водночас він зауважив, що це питання обговорюється з європейськими та трансатлантичними партнерами. «Німеччина несе відповідальність і не піде на самостійні кроки», – зазначив Шольц.

 

Як ми вже повідомляли, президент України Володимир Зеленський відмовився приймати свого німецького колегу Франка-Вальтера Штайнмаєра «через його тісні зв'язки з Росією». Сам Штайнмаєр підтвердив, що його можливий приїзд до Києва було названо небажаним.

13.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22 | | Штука
Групове зґвалтування в Україні
Олександр МОТИЛЬ
Я навіть не знаю імені цієї дівчинки з Бучі. Знаю лиш, що в морзі бачили її маленьке тіло зі спермою двадцятьох чоловіків...
12.04.22 | | Дискурси
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22 | | Україна
Привид комунізму з ефектом дежавю
Ігор МЕДВІДЬ
Путінізм є дитиною не стільки нацизму/гітлеризму (явного зла), скільки його ідеологічного брата-близнюка комунізму/сталінізму (прихованого зла)
11.04.22 | | Дискурси
Російська інструкція з проведення геноциду
Тімоті Снайдер
Важко дібрати приклади, коли держава явно рекламує геноцидний характер власних дій саме в момент, коли ці дії стають загальновідомими
10.04.22 | | Дискурси
Утілене пророцтво
Віра Меньок
«Ніч Гельвера» Інґмара Вілквіста в інтерпретації Дрогобицького театру нині сприймається як спектакль про апокаліпсис, про справжнє пекло, що його принесла на українську землю орда рашистів
10.04.22 | | Штука
Пекло для загарбника
Володимир В'ятрович
Загарбницька війна, яка планувалася як легка прогулянка, але перетворилася на справжнє пекло. Масовий опір загарбникам. Засудження агресії західними демократіями. Саме так виглядала розв’язана Радянським Союзом війна в Афганістані.
09.04.22 | | Україна
Долаючи травму тоталітаризму
Мирослав МАРИНОВИЧ
Російсько-українська війна довершує те, що не зробили майдани, бо українці прагнуть захищати свою свободу. Отже, війна – рубікон, після якого українці остаточно подолають тоталітарну травму. 
09.04.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.