Канцлер Австрії зустрівся з Путіним.

Карл Негаммер визнав,  що «візит не був дружнім».

 

                                               Карл Негаммер

 

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) у понеділок, 11 квітня, зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у його резиденції в Ново-Огарьово. Зустріч тривала  близько півтори години.  Як повідомила австрійська газета Kronen Zeitung з покликом на канцелярію Негаммера його російський візит був узгоджений із канцлером Німеччини, президентом Туреччини, президентами Єврокомісії та Європейської Ради.

 

Розмова Негаммера з Путіним відбувалася в чотири ока без радників та перекладачів. Після розмови австрійський гість заявив виданню Kurier: Це не був дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі бачив незмірні страждання, завдані російською аґресивною війною. За словами Негаммера, візит до Москви був для нього «обов'язком зробити все можливе, щоб домогтися припинення бойових дій або хоча б гуманітарного поступу для мирного населення України, яке страждає». Канцлер теж зазначив, що розмова з російським лідером була «дуже прямою, відкритою та жорсткою й не залишила по собі позитивного враження».

 

Відомо, що в рамках зустрічі Негаммер  підняв тему воєнних злочинів в Україні та необхідності покарання винних. Він також дав зрозуміти своєму візаві, що «допоки в Україні гинуть люди», санкції проти Росії залишатимуться чинними та посилюватимуться. «Але найважливішим моїм посланням Путіну було те, що ця війна має нарешті закінчитися, тому що у війні є лише ті, хто програв з обох боків», — цитує канцлера видання Kronen Zeitung. Він додав, що важливо було дати Путіну зрозуміти, що «його позицію ніхто в світі жодним чином не поділяє».

 

Карл Негаммер став першим західним лідером, який зустрівся з Путіним після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Тепер австрійський канцлер має намір поінформувати своїх європейських партнерів про перемовини.

 

Офіційна Москва жодним чином не прокоментувала  зустріч в Ново-Огарьово.

11.04.2022

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