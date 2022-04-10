Прем'єра Пакистану Імрана Хана усунуто з посади.

У момент російського вторгнення в Україну він перебував з візитом у Москві.

Путін і Хан

Парламент Пакистану висловив у суботу, дев’ятого квітня, недовіру прем'єр-міністрові країни Імранові Хану та усунув його з посади. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Процес голосування щодо усунення Хана в нижній палаті пакистанського парламенту тривав близько 13 годин. Врешті-решт ініціативу ухвалили більшістю голосів — її підтримали 174 зі 342 членів палати.

69-річний колишній професійний гравець у крикет Імран Хан став першим прем'єр-міністром Пакистану, якому було винесено вотум недовіри. Він прийшов до влади 2018 року за підтримки військовиків, але нещодавно втратив парламентську більшість, втратив підтримку ключових партнерів із коаліції, а також посварився з армією. Опозиція звинуватила Хана у тому, що йому не вдалося відновити економіку країни після пандемії коронавірусу та виконати обіцянки у рамках боротьби з корупцією.

Хан неодноразово стверджував, що за спробами опозиційних партій усунути його від влади стоять інші держави, передовсім Сполучені Штати. За його словами, Вашінґтону не подобається його дружба з Росією і Китаєм. Американська влада називала це нічим не обґрунтованими вигадками, а сам прем'єр-міністр не наводив жодних доказів своїх тверджень, які б заслуговували на довіру.

Варто зазначити, що Хан, підтримуючи тісні зв'язки з Росією, приїхав із візитом до Москви 23 лютого. При цьому другий день його поїздки до Росії припав на 24 лютого, коли російські війська розпочали вторгнення на територію України та обстрілювали українські міста.

Члени парламенту Пакистану мали намір винести вотум недовіри Ханові ще третього квітня, але він підписав указ про розпуск парламенту. Це рішення прем’єр пояснив тим, що опозиційні депутати діють під тиском інших держав, а це суперечить конституції. Проте опозиція звернулася до Конституційного суду Пакистану, який визнав розпуск парламенту незаконним та ухвалив провести голосування дев’ятого квітня.

Незабаром буде призначено нового голову пакистанського уряду. На думку експертів, ним, найімовірніше, стане лідер партії Пакистанська мусульманська ліга Шахбаз Шаріф. Новий прем'єр-міністр зможе залишатися при владі до жовтня 2023 року, коли у країні відбудуться чергові парламентські вибори.