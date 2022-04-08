З України за минулу добу виїхало 34 тисячі людей.

З України минулої доби виїхали 34 тисячі осіб. Майже 22 тисячі з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта поїхали до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, – повідомили у Державній прикордонній службі.

 

 

До України за минулу добу прибули майже 25 тисяч осіб, понад 22 тисячі з яких – українці. Крім того, оформлено близько 550 транспортних засобів із гуманітарними вантажами.

 

ДПС рекомендує відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані там оновлюються кожні три години.

 

Нагадаємо, що всі пункти пропуску на західному кордоні (за винятком ППр «Дзвінкове» та «Косино» – https://cutt.ly/1DZ5uF4) працюють у цілодобовому режимі.

 

08.04.2022

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