Керівники Євроунії незабаром відвідають Київ.

Свій намір прибути до України підтвердила президентка Єврокомісії та керівник зовнішньополітичного відомства ЄУ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) цього тижня приїде до Києва і зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це у вівторок, п’ятого квітня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на твіт речника президентки Еріка Мамера (Eric Mamer). У поїздці її супроводжуватиме високий представник ЄУ з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррелль (Josep Borrell).

Ерік Мамер відмовив журналістам у проханні назвати точну дату візиту. Ймовірно, це пов’язано з критичною ситуацією з безпекою.

Відомо лишень, що візит відбудеться перед конференцією донорів Stand Up For Ukraine, яка запланована на дев’яте квітня у Варшаві. Її мета – зібрати кошти для українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Конференцію скликано з ініціативи фон дер Ляєн, а також прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Нагадаємо, що в п'ятницю, першого квітня, президентка Європарламенту Роберта Метсола (Roberta Metsola) побувала в Києві. Під час візиту вона пообіцяла, що Європейська Унія підтримає відновлення України після російської загарбницької війни. А в середині березня Київ відвідали прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії – Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша. Це був перший візит іноземних лідерів до української столиці після початку війни, розв'язаної Росією в Україні. Вони закликали інших західних лідерів наслідувати їхній приклад і продемонструвати тим самим солідарність з українським народом у боротьбі проти російського вторгнення.